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رويترز: أكبر صندوق سيادي في العالم يدرس هذه الخطوة تجاه (إسرائيل)

04 سبتمبر 2024 . الساعة 13:01 بتوقيت القدس
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توضيحية (أرشيف)

كشفت وكالة رويترز للأنباء عن دراسة صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يعد أكبر صندوق سيادي في العالم، لسحب استثماراته من الشركات الداعمة للاحتلال.

وأشارت الوكالة إلى أن الصندوق النرويجي الذي تبلغ قيمة أصوله 1.7 تريليون دولار قد يضطر إلى التخلص من أسهم الشركات التي تنتهك تفسيرًا جديدًا أكثر صرامة أصدرته هيئة مراقبة الصندوق لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات (إسرائيل) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأرسل مجلس الأخلاقيات التابع لأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم خطابا في 30 أغسطس/آب إلى وزارة المالية،  يلخص التعريف الذي تم توسيعه في الآونة الأخيرة للسلوك غير الأخلاقي للشركات.

وتزايدت الضغوط في الآونة الأخيرة على الصندوق النرويجي للنظر في الشروط التي يستثمر بموجبها في (إسرائيل) بسبب الحرب على غزة، ودعا برلمانيون وعدة منظمات غير حكومية إلى سحب الاستثمارات بالكامل من هناك.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#إسرائيل #رويترز #صندوق سيادي #سحب استثمارات

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