مؤسستان: الاحتلال يواصل حملات التنكيل بالأسرى في سجونه

أكد مؤسستان تُعنيان بالأسرى، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تواصل حملات التنكيل بالأسرى في سجونها.

وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، في بيان مشترك لهما الأربعاء، إن إدارة سجون الاحتلال تشن حربا نفسية وجسدية على الأسرى تحت ذرائع وهمية وبلا مبررات.

وأكدتا أن الاحتلال يواصل ممارسات التنكيل والتعذيب والحرب الانتقامية بحق الأسرى في سجن النقب بشكل خاص.

ونوه بيان المؤسستان إلى أن قوات الاحتلال واصلت حملات الاعتقال في الضّفة بوتيرة غير مسبوقة وذلك في ضوء استمرار حرب الإبادة بحقّ شعبنا في غزة، وإعلان الاحتلال عن الحملة العسكرية الأخيرة في الضّفة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم (30) مواطناً على الأقل من الضّفة، من بينهم أطفال، وأسرى سابقين، بالإضافة إلى مواطنين كرهائن.

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير إنه ومنذ إعلان الاحتلال الحملة العسكرية الأخيرة في الضّفة اعتقل الاحتلال أكثر من (180) مواطناً، وهذه الحالات المؤكدة لدى المؤسسات، في ضوء استمرار العملية العسكرية في جنين، وعدم المقدرة على معرفة حصيلة الاعتقالات النهائية في المحافظة والتي تقدر بالعشرات.

وأضافت: "وقد رافق حملات الاعتقال المستمرة والمتصاعدة عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين في عدة بلدات ومخيمات، كما جرى صباح اليوم في مخيم الجلزون، وبلدة بيت سوريك، والمناطق التي تواصل فيها قوات الاحتلال العملية العسكرية، بالإضافة إلى الضرب المبرّح بحق المواطنين، واستخدام الكلاب البوليسية، واستخدام المواطنين كدروع بشرية ورهائن، عدا عن عمليات التّخريب الواسعة التي طالت المنازل".

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و400 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا.

ولا تتضمن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال من الضفة غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.

المصدر / فلسطين أون لاين