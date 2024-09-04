مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

القدس المحتلة- فلسطين أون لاين

اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن أكثر من 300 مستوطن ومتطرف اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، بوجود حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وأوضح مسؤول في الأوقاف الإسلامية، أن اقتحامات المستوطنين وانتهاكاتهم للمسجد الأقصى لم تعد تقتصر على مناسبات دينية.، مشيرًا إلى أن شرطة الاحتلال تمنع حراس المسجد الأقصى من الاقتراب من مسار اقتحامات المستوطنين.

يشار إلى أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويُذكر أن أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصًا عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين.

