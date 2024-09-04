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إذاعة تكشف عن خطوة إسرائيلية لتفادي مذكرات الاعتقال الصادرة عن "الجنائية الدولية"

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إذاعة تكشف عن خطوة إسرائيلية لتفادي مذكرات الاعتقال الصادرة عن "الجنائية الدولية"

04 سبتمبر 2024 . الساعة 10:22 بتوقيت القدس
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نتنياهو وغالانت ارتكبا المئات من المجازر بحق شعبنا في غزة

كشفت إذاعة محلية إسرائيلية، عن خطوة جديدة لحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، في سياق تفادي مذكرات الاعتقال الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، 4 سبتمبر/ أيلول، إلى أن اقتراحا عرض لفتح تحقيق "داخلي" لتفادي مذكرات الجنائية الدولية.

وأوضحت الإذاعة أن القيادة السياسية (حكومة نتنياهو) اقترحت فتح تحقيق جنائي لتفادي إصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال.

تحقيق جنائي

ونوهت إلى أن المستشارة القضائية للحكومة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص ادعاءات الجنائية الدولية.

جاء ذلك في وقت كان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قال في وقت سابق إن التأخر في إصدار مذكرات الاعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت "يعطل العدالة".

وارتكبت نتنياهو وغالانت المئات من المجازر، والتي راح ضحيتها الآلاف من المواطنين الأبرياء في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#الجنائية الدولية #نتنياهو #غالانت #مذكرات اعتقال

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