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حماس: تفشّي الأمراض المُعدية بين الأسرى الفلسطينيين دليلٌ على مواصلة الاحتلال لجرائم التّنكيل والقتْل العمد

04 سبتمبر 2024 . الساعة 10:12 بتوقيت القدس
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أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن تفشي الأمراض المعدية بشكل كبير بين الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وما رافق ذلك من قرار لإدارة سجون الاحتلال في سجني ريمون ونفحة بمنع زيارات المحامين للأسرى، هو دليل جديد على حجم الظروف الكارثية التي يعيشها الأسرى، مع استمرار مسلسل التنكيل بهم، وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلتها كل الشرائع والقوانين.

وأوضحت حماس في تصريحٍ صحافي، أن ما يتعرض له الأسرى، من تعذيب ومنْع للزيارات وحرمان من الطعام والشراب والنوم، وإهمال طبي متعمد وعزل وقمع؛ ما أدى لاستشهاد عدد منهم، يدلل على أن حكومة الاحتلال تنتنهج سياسة القتل العمد بحقهم، وهي سياسة لا يمكن السكوت عليها، وعلى الاحتلال تحمل العواقب تجاه ما يرتكبه من جرائم.

وطالبت المنظمات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان أن تقف عند مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له أسرانا من عذابات داخل سجون الاحتلال، وخاصة ما نصت عليه اتفاقية جنيف بحق أسرى الحرب.

ودعت حماس جماهير شعبنا الفلسطيني، لتصعيد الحراك الداعم والمساند للأسرى، مؤكداً أنه ليس أمام شعبنا إلا المواجهة حتى إرغام الاحتلال وردعه عن الاستمرار في ارتكاب جرائمه وانتهاكاته بحق أسرانا الأبطال.

 

#غزة

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