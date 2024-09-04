خطاب نتنياهو يكشف تخبّطه وارتباكه وضعفه أمام أزماته

خان يونس/ محمد سليمان

كشف الخطاب الأخير الذي ظهر فيه رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، حالة الارتباك والتخبط التي يعيشها، خاصة في ظلة حالة الغليان التي يشهدها الشارع الإسرائيلي الغاضب عليه لعدم قبوله إتمام صفقة تبادل مع حركة حماس، ووقف إطلاق النار.

وكشف طول الخطاب الذي ظهر فيه نتنياهو وعدم اتزانه، وهجومه على كل شركائه في حكومة الاحتلال، وقادة الأجهزة الأمنية، ورئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، ومصر، ووسطاء الصفقة، حالة الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها.

وخرج نتنياهو في كلمة ربما تكون الأطول منذ بدء الحرب قبل نحو 11 شهرا، ليحمل الجمّيع داخل "إسرائيل" وخارجها مسؤولية كل شيء، ويضع الأسرى الأحياء المتبقين في قطاع غزة على حافة الموت في محاولة للخروج من وضعه المتأزم، كما يقول خبراء.

قال نتنياهو خلال الخطاب "تحقيق أهداف الحرب يمر عبر محور فيلادلفيا.. والسيطرة على المحور تضمن عدم تهريب المخطوفين إلى خارج غزة".

​​​​​​ارتباك وأكاذيب

عماد أبو عواد، أكد أن نتنياهو قدم أكاذيب خلال خطابه وكان مرتبك رغم كل ما أبداه من استعراض، حيث غابت الرؤية وهو ما يضع القلق أمام المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وقال أبو عواد لـ"فلسطين أون لاين": "نتنياهو أعلن من خلال خطابه أنه لا يريد صفقة أسرى بشكل صريح، ويوحي لمناصريه أنه يحتاج إلى تدخلهم قريبًا، وأرسل إلى الإقليم والولايات المتحدة أنه مستمر بحربه على قطاع غزة".

وأضاف أبو عواد: "إتمام صفقة تبادل أسرى بين دولة الاحتلال والمقاومة الفلسطينية بقطاع غزة يتوقف على الشارع الإسرائيلي وخروج الآلاف إلى الشارع للضغط من أجل ذلك".

وأوضح أن نتنياهو قلل من قيمة مصر من خلال استمراره على البقاء بمحور فلادلفيا ونشر أكاذيب حول تهريب السلاح من خلال هذه المحور.

وأشار إلى أن الأزمات في الأراضي المحتلة موجودة خاصة مع غياب الرؤية حول كيفية التصرف، وذلك سيزيد من حد الخلافات بالداخل، ومع مرور الوقت سيكون له تداعيات سلبية غير قليلة، وبدأت تظهر على المستوى الأمني.

وأمريكيًا، قالت مصادر مطلعة على مفاوضات غزة لشبكة سي أن أن: إن "إصرار نتنياهو الأخير على البقاء في محور فيلادلفيا يمثل تغييراً في الموقف".

ولفتت الشبكة إلى أنه عندما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن مقترح لوقف إطلاق النار في غزة في 31 مايو/ أيار، والذي قال إن "إسرائيل" وافقت عليه، فقد حمل تصوراً بشأن انسحاب جيش الاحتلال شرقاً من المناطق المأهولة بالسكان.

ووفقاً لمسودة نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، لم يكن هناك ذكر لمحور فيلادلفيا.

وفي السياق، قالت حركة حماس، ، إن نتنياهو "يبحث عن نصر موهوم لم يفلح في تسويقه أمام جمهوره، بعد مرور 11 شهراً على حربه النازية في قطاع غزة".

وقال عضو المكتب السياسي في حركة حماس عزت الرشق، في تصريحات نشرتها الحركة عبر حسابها الرسمي على منصة تليغرام، عقب مؤتمر صحافي لنتنياهو حمل فيه الحركة مسؤولية مقتل ستة محتجزين إسرائيليين في غزة: "يتحمّل المجرم نتنياهو مسؤولية حياة وسلامة الأسرى لدى المقاومة، ومع حرص الحركة على سلامتهم وحسن معاملتهم، يواصل إصراره على قتلهم وتجاهله لأوضاعهم".