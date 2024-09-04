"اعتقالات واعتداءات".. الاحتلال يُواصل انتهاكاته بالضّفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملات اقتحام ومداهمة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر داوود صالح عقب مداهمة منزله في منطقة رفيديا.

كما اعتقل جيش الاحتلال الشاب ماهر حسن عودة بعد اقتحام منزله في بلدة قصرة جنوب نابلس.

وأصيب شاب بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق عدة في المحافظة.

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة شاب (18عاما) برصاص الاحتلال في القدم، بعد اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر القديم شرق المدينة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية للمدينة من جهة حاجز عورتا، وداهمت مخيمي بلاطة وعسكر القديم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز والصوت ما أدى إلى إصابة الشاب في مخيم عسكر القديم.

في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الشبان خلال عملية اقتحام كبيرة وسط المخيم.

وحوّلت قوات الاحتلال مقر جمعية قرية الدوايمة المهجرة إلى مركز تحقيق مع المعتقلين، وعمدت لتكسير وتدمير محتويات عدد من المنازل وإطلاق الأعيرة النارية والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.

في القدس المحتلة، اعتقل الاحتلال شابًا بعد إطلاق النار عليه أمام حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان خلال عملية اقتحام المخيمات بالمدينة المحتلة.

وحطّمت قوات الاحتلال مركبة خلال الاقتحام المستمر لمخيم الجلزون، واعتقلت عددًا كبيرًأ من المواطنين.

في الخليل، أغلقت قوات الاحتلال مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، كما اعتقلت االمواطن عزمي عبد الحميد ابو اسنينه من منزله.

في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الطفلين محمود علي يوسف الكوبر وقصي بسام عمران صلاح بعد مداهمة منزلي والديهما وتفتيشهما ببلدة الخضر.