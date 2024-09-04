لليوم الثامن تواليًا.. الاحتلال يواصل عدوانه الواسع على جنين وطولكرم

واصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الثامن على التّوالي عدوانه الواسع على جنين وطولكرم، وسط تخريب كبير للبنية التّحتية وممتلكات المواطنين.

واشتعلت النيران في منازل بحارة السوالمة في مخيم طولكرم بعد تفجير لقوات الاحتلال في المكان.

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة 8 مواطنين بالاختناق نتيجة حريق في منازل بحارة السوالمة في المخيم.

وأغلقت قوات الاحتلال أحد الشوارع بالسواتر الترابية خلال العدوان المستمر على طولكرم، فيما واصلت عملية تخريب البنية التحتية وتجريف الشوارع.

وأشعل شبان الإطارات المطاطية في عدد من شوارع طولكرم للتصدي لقوات الاحتلال.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار تزامنًا مع إطلاق قنابل دخانية في ساحة مخيم جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إبراهيم السعدي ووالده عقب اقتحام من الحي الشرقي في جنين.

واستهدف المقاومون قوات الاحتلال بعبوة على دوار الحمامة في مدينة جنين.

وقالت سرايا القدس - كتيبة جنين، استهدفنا بالعبوات الآليات العسكرية في شارع حداد ومحاور القتال المختلفة محققين إصابات مباشرة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتقاء 33 شهيداً ونحو 130 إصابة في الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي.

