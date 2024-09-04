الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة لليوم الـ334

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 334 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مُرتكبًا كافة أساليب القتل والتّدمير والتّعذيب ضد شعبنا، ومخلّفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40819 شهيدًا و94291 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، أُصيب عدد من المواطنين بقصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "حمادة" بمنطقة الصحابة وسط مدينة غزة.

وارتقى شهيد نتيجة قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة" المدهون" في حي الدرج وسط مدينة غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال شمال حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، فيما واصل الاحتلال عملية نسف لمنازل المواطنين في الحي.

وشن طيران الاحتلال غارة على المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة.

في المحافظة الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم المغازي، كما استهدفت محيط شركة الكهرباء شمال مخيم النصيرات.

في خانيونس، أطلقت آليات الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرقية لبلدة عبسان الجديدة شرق خانيونس نيرانها اتجاه منازل المواطنين.

في رفح، نسفت قوات الاحتلال مربعات سكنية شمال مدينة رفح.