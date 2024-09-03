لماذا انتشر فيروس "شلل الأطفال" في غزة؟

غزة/ فلسطين أون لاين

يوم الأحد، بدأت حملة تقودها الأمم المتحدة لتطعيم ما لا يقل عن 90% من أطفال القطاع ووقف انتشار المرض. ويعمل أكثر من 200 فريق الآن على تطعيم ما يقدر بنحو 600 ألف طفل في 25 موقعاً في وسط غزة في الأيام المقبلة.

وعلى مدى أشهر الحرب، حذرت منظمات صحية وحقوقية من انتشار وتفشي الأمراض والأوبئة في القطاع جراء نقص الأدوية والتطعيمات، والظروف الصحية والمعيشية الصعبة التي يمر بها النازحون، وصولًا إلى إعلان العثور على عينات في مياه الصرف الصحي في مخيمات النزوح، وتحتوي على فيروس "شلل الأطفال"، فكيف وصل إلى قطاع غزة، ومدى خطورته؟

"شلل الأطفال" هو فيروس شديد العدوى يدخل الجسم عن طريق الفم. وينتشر عن طريق السعال أو العطس، أو عن طريق لمس البراز أو الطعام أو الماء الملوث.

ثم يستهدف الجهاز العصبي، فيدمر الخلايا العصبية الحركية، التي ترسل إشارات تتحكم في حركة العضلات، في العمود الفقري والدماغ.

ليس كل من يحمل الفيروس يصاب بشلل الأطفال، ولكن لا يزال بإمكانه نقله إلى شخص آخر.

ما مدى خطورة مرض شلل الأطفال؟

من بين حاملي شلل الأطفال ، يصاب حوالي 1 من كل 20 شخصًا بنوع خفيف من شلل الأطفال يُعرف باسم شلل الأطفال المجهض. تشبه الأعراض أعراض الأنفلونزا وتستمر لمدة 48 إلى 72 ساعة. وتشمل الحمى وآلام العضلات والتهاب الحلق والقيء.

وتشير التقديرات إلى أن واحد في المائة من المصابين بشلل الأطفال سوف يصابون بشلل الأطفال غير الشللي، والذي يمكن أن يستمر لفترة أطول ويشمل الألم وتيبس الرقبة والذراعين والساقين بالإضافة إلى الصداع الشديد.

وفي أسوأ الحالات، قد يتطور المرض لدى المريض إلى شلل الأطفال، بما في ذلك ضعف العضلات أو التشنجات التي تؤدي إلى شلل الأطراف، والوخز، ومشاكل التنفس.

ما هي التأثيرات طويلة المدى؟

يمكن أن يؤدي شلل الأطفال إلى شلل دائم لبعض الأطراف، أو الوفاة إذا أثر على التنفس. بالإضافة إلى ذلك، قد تظهر متلازمة ما بعد شلل الأطفال بعد 10 إلى 20 عامًا بين المرضى الذين عانوا من المرض سابقًا. يمكن أن تشمل الأعراض التعب الشديد وضعف العضلات والمفاصل والألم.

ما هو علاج شلل الأطفال؟

لا يوجد علاج لشلل الأطفال ، ولكن الوقاية منه تتم عن طريق التطعيم.

ما مدى شيوع مرض شلل الأطفال؟

في بداية القرن العشرين، كان شلل الأطفال لا يزال منتشراً في جميع أنحاء العالم. ففي الولايات المتحدة ، على سبيل المثال، تشير التقديرات إلى إصابة ما يقرب من 21 ألف شخص بالشلل بسبب شلل الأطفال في عام 1952 وحده.

ولكن إطلاق حملات التطعيم الجماعية منذ خمسينيات القرن العشرين أدى إلى الحد من تفشي المرض بشكل كبير. على سبيل المثال، أُعلنت أوروبا خالية من شلل الأطفال في عام 2002.

وكان من أبرز مبادرات التطعيم هذه المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال (GPEI)، التي تقودها منظمة الصحة العالمية منذ عام 1988.

ولا تزال هناك حالات محدودة من تفشي المرض ، في المقام الأول في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومنطقة باكستان وأفغانستان. ويمكن للمراقبة اكتشاف وجوده في مياه الصرف الصحي، كما حدث في لندن في يونيو/حزيران 2022 .

متى ظهر مرض شلل الأطفال في غزة؟

ولم تسجل أي حالة إصابة بشلل الأطفال في غزة منذ مطلع القرن العشرين. ولكن في يونيو/حزيران، عُثر على آثار للفيروس في ست عينات من مياه الصرف الصحي في دير البلح وخان يونس.

وذكرت المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال أن "هذه السلالات لها روابط وراثية وثيقة مع بعضها البعض، كما أنها وثيقة الصلة بمتغير فيروس شلل الأطفال الذي انتشر في مصر خلال النصف الثاني من عام 2023". وفي أغسطس/آب، أفادت منظمة الصحة العالمية أن طفلاً يبلغ من العمر 10 أشهر أصيب بالشلل بسبب الفيروس.

لماذا ظهر مرض شلل الأطفال الآن في غزة؟

وفي غزة، تتعدد الأسباب. فأولا، أدت الحرب التي شنتها "إسرائيل" على غزة، إلى تعطيل برنامج التطعيم. وفي عام 2022، بلغت نسبة تغطية التطعيم (للجرعة الثانية من التطعيم المطلوبة) 99%.

ومع ذلك، وبسبب تأثير الحرب، انخفضت تغطية التحصين الروتيني (للجرعة الثانية من لقاح شلل الأطفال المعطل) من 99% في عام 2022 إلى أقل من 90% في الربع الأول من عام 2024، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية، "مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات بين الأطفال، بما في ذلك شلل الأطفال".

ثانياً، تدهورت حالة الصرف الصحي بسرعة خلال العام الماضي. فقد أفادت منظمة أوكسفام أميركا في يوليو/تموز 2024 أن "إسرائيل دمرت 70% من جميع مضخات الصرف الصحي و100% من جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي"، بما في ذلك انخفاض إنتاج المياه بنسبة 84%.

وثالثاً، كان تدمير نظام الرعاية الصحية والبنية الأساسية في غزة: ففي أبريل/نيسان، ذكر تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة : "مع تضرر أو تدمير 84% من المرافق الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المرافق المتبقية، فإن السكان لديهم قدر ضئيل من الوصول إلى الرعاية الصحية، والأدوية، أو العلاجات المنقذة للحياة".

كما أن البرنامج لا يمكن أن يتم بدون ضمانات السلامة: فمنذ بداية الحرب، قُتل أكثر من 500 عامل صحي في غزة . كما اعتقلت القوات الإسرائيلية آلافاً آخرين.

قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن ظهور مرض شلل الأطفال في قطاع غزة مجددا بعد 25 عاما جاء نتيجة استمرار الجيش الإسرائيلي بتدمير البنية التحتية ونظام الرعاية الصحية.

وأوضحت المنظمة في منشور على منصة "إكس"، الاثنين، أن حملة تطعيم واسعة ضد مرض شلل الأطفال في قطاع غزة، قد بدأت فعلياً.

وأضافت أن الفرق المختصة تقوم حالياً بعمليات التطعيم في 5 مراكز صحية بمدينتي دير البلح وخان يونس.

وحذرت المنظمة من احتمال تفشي مرض شلل الأطفال بشكل أكبر في حال عدم توفر الظروف المعيشية الصحية، وعدم إمكانية الحصول على التطعيم.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة في غزة والأونروا ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، خلال مؤتمر صحفي في مستشفى "ناصر" جنوب قطاع غزة، إطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال لمن دون 10 أعوام.

وتوجه آلاف الفلسطينيين توجهوا إلى المراكز التي تم الإعلان عنها في المحافظة الوسطى لتطعيم أطفالهم دون سن العاشرة ضد شلل الأطفال.

وفي 16 أغسطس/ آب الماضي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى هدنة إنسانية لـ7 أيام، من أجل تنفيذ حملة لمكافحة شلل الأطفال تشمل 640 ألف طفل، أيدتها مباشرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) آنذاك.

وجاءت هذه الدعوة عقب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في قطاع غزة لطفل عمره 10 شهور.

وأخيرا، حتى قبل الحرب، كانت غزة واحدة من أكثر الأماكن ازدحاما بالسكان في العالم. وتشير التقديرات إلى أن 1.9 مليون من سكانها ــ من مجموع سكانها قبل الحرب الذي بلغ 2.2 مليون نسمة ــ نزحوا عن ديارهم.

وقد تم دفع العديد من الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية والمعرضين للإصابة بالأمراض إلى مساحات أصغر من أي وقت مضى؛ وهو المناخ المثالي لفيروس معدي مثل شلل الأطفال.

ما هي الخطة لغزة؟

وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه تم تسليم أكثر من 1.6 مليون جرعة من اللقاح إلى غزة، وسيتولى أكثر من 700 فريق توزيع الجرعات.

اعتبارًا من هذا الأسبوع، ستقوم وزارة الصحة الفلسطينية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والأونروا، "بتوفير قطرتين من لقاح شلل الأطفال الفموي الجديد من النوع 2 (nOPV2) لأكثر من 640 ألف طفل دون سن العاشرة"، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية .

ما هي فرص النجاح؟

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن "هناك حاجة إلى تغطية تطعيم بنسبة 95% على الأقل خلال كل جولة من الحملة لمنع انتشار شلل الأطفال والحد من خطر ظهوره مرة أخرى، نظراً للاضطرابات الشديدة في أنظمة الصحة والمياه والصرف الصحي في قطاع غزة".

ولكن في نهاية المطاف فإن الجواب الوحيد هو شكل ما من أشكال إنهاء الحرب ووقف القتال .