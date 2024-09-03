" ملحمة الطُّوفان" .. "بندقيَّة الغول" تصطاد جنديَّين في حيِّ الزَّيتون والمقاومة تدكُّ "نتساريم" (شاهد)

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 333 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة.

وفي أحدث العمليات، بثت سرايا القدس، لقطات مصورة لعملية قنص مشتركة مع كتائب القسام، ضد جنود الاحتلال في منطقة حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وتظهر اللقطات، أحد المقاومين، خلال رصده لجنود الاحتلال، باستخدام قناصة الغول التي صنعتها كتائب القسام، وبعد ظهور الجندي الأول، أطلق القناص النار عليه وأسقطه على الفور.

وبعد قنص الجندي الأول، بدأ الجنود بإطلاق النار بشكل عشوائي، وعقب ظهور جندي ثان من نافذة المنزل الذي تحصنوا بداخله أطلق القناص طلقة ثانية أسقطته على الفور.

عملية قنص مشتركة، نفّذها مقاومو سرايا القدس وكتائب القسام، في حي الزيتون بغزة.



جندلَ المقاومون جنديين إسرائيليين، وأطاحا بهما.



عفية يا فدائي. pic.twitter.com/GL0KrhOyJL — صالح أبو عزة (@salehabuizzah) September 3, 2024

وفي عملية نوعية جديدة، نشر الإعلام العسكري لكتائب المجاهدين -الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية- مقاطع مصورة لما قال إنه “استهداف محور تقدم العدو في حي الزيتون بقذائف الهاون 60 ملم”.

وقالت الكتائب في منشورها عبر تليغرام، إن هذه العملية في مدينة غزة تأتي بالاشتراك مع لواء العامودي بكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح.

وتواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق قطاع غزة، مستخدمة وسائل القنص والعبوات وغيرها، مما أدى إلى تعثر العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق غزة.

يشار إلى أن جيش الاحتلال، يواصل تكبد خسائر كبيرة في حي الزيتون وتل الهوا والمناطق الجنوبية لمدينة غزة القريبة من محور نيتساريم، على الرغم من توغله في تلك المناطق الكثير من المرات من بدء العدوان على قطاع غزة.



