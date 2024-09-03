فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مسؤول مغربي لـ"فلسطين أون لاين": الإفلات من العقاب شجّع الاحتلال على ارتكاب الجرائم

لماذا انتشر فيروس "شلل الأطفال" في غزة؟

حرب الإبادة في يومها الـ 333.. شهداء بـ "مجازر داميَّة" وغارات عنيفة على أنحاء متفرقة بغزَّة

حماس: استمرار عدوان الاحتلال على الضَّفَّة لن يفلح في وقف "مدِّ المقاومة المتدفِّق"

"ملحمة الطُّوفان" .. "بندقيَّة الغول" تصطاد جنديَّين في حيِّ الزَّيتون والمقاومة تدكُّ "نتساريم" (شاهد)

"شق ملابسه على الهواء".. ضابط إسرائيلي سابق يثور غضبًا ويهاجم نتنياهو (شاهد)

الصّحة بغزة: حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" تقترب من 42 ألف شهيد

محلل أمريكي: واشنطن لا تتخذ أي خطوات لمواجهة الإبادة الجماعية في الضّفة الغربية

"بعد محاصرة منزل".. 3 شهداء بينهم فتاة في طولكرم وكفر دان وإصابة صحافيين

طبيب بريطاني: إطلاق لقاح شلل الأطفال في غزة "مهمة ضخمة"

"بعد محاصرة منزل".. 3 شهداء بينهم فتاة في طولكرم وكفر دان وإصابة صحافيين

03 سبتمبر 2024 . الساعة 14:43 بتوقيت القدس
...
"بعد محاصرة منزل". 3 شهداء بينهم فتاة في طولكرم وكفر دان وإصابة صحافيين
طولكرم / فلسطين أون لاين

استشهد شابان برصاص وقذائف الاحتلال بعد محاصرة منزل في ضاحية ذنابة شرقي طولكرم، فيما استشهدت الطفلة لجين أسامة مصلح برصاص الاحتلال في بلدة كفردان بجنين. بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

 بينما أُصيب 4 صحافيين أحدهم برصاص قوات الاحتلال، و3 بالشظايا، في البلدة، وفق ما أكد الهلال الأحمر.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة طولكرم ومخيمها، بعد ساعات قليلة من انسحابها إثر اقتحام سابق.

وفرضت قوات الاحتلال حظر التجول على مخيم طولكرم، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج منه، واعتلى قناصة الاحتلال عدة بنايات وسط تحليق لطائرات الاستطلاع.

وقالت مصادر صحفية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وانتشرت في محيط مستشفيي الزكاة وثابت ثابت وفي عدة أحياء بالمدينة، وعلى مدخل مخيم طولكرم.

وذكرت المصادر، أن هناك أنباء أولية عن إصابات بصفوف جنود الاحتلال في مخيم طولكرم.

واستشهد صباح اليوم الفتى محمد كنعان برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الاقتحام المتواصل لمخيم طولكرم. 

واقتحمت القوات الصهيونية مخيم طولكرم وسط تشديد الحصار عليه، ونشرت القناصة في محيطه على البنايات العالية الكاشفة له، في الوقت الذي لم تفارق طائرات الاستطلاع تحليقها في سماء المدينة ومخيماتها على ارتفاع منخفض.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية عزبة الجراد شرق مدينة طولكرم، وداهمت احد المنازل بعد محاصرته وسط اطلاق القنابل الصوتية.

وفي محافظة جنين، أرسل جيش الاحتلال تعزيزات جديدة إلى مدينة جنين ومخيمها، حيث اندلعت اشتباكات في عدة محاور، بينما حصرت قوات الاحتلال تحاصر منزلا في بلدة الشهداء جنوب جنين.

#الحرب على غزة #اقتحام طولكرم #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة