"بعد ساعات قليلة من انسحابه".. الاحتلال يقتحم طولكرم ويحاصر مخيمها

طولكرم / فلسطين أون لاين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة طولكرم ومخيمها، بعد ساعات قليلة من انسحابها إثر اقتحام سابق.

وفرضت قوات الاحتلال حظر التجول على مخيم طولكرم، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج منه، واعتلى قناصة الاحتلال عدة بنايات وسط تحليق لطائرات الاستطلاع.

وقالت مصادر صحفية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وانتشرت في محيط مستشفيي الزكاة وثابت ثابت وفي عدة أحياء بالمدينة، وعلى مدخل مخيم طولكرم.

وذكرت المصادر، أن هناك أنباء أولية عن إصابات بصفوف جنود الاحتلال في مخيم طولكرم.

واستشهد صباح اليوم الفتى محمد كنعان برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الاقتحام المتواصل لمخيم طولكرم.

واقتحمت القوات الصهيونية مخيم طولكرم وسط تشديد الحصار عليه، ونشرت القناصة في محيطه على البنايات العالية الكاشفة له، في الوقت الذي لم تفارق طائرات الاستطلاع تحليقها في سماء المدينة ومخيماتها على ارتفاع منخفض.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية عزبة الجراد شرق مدينة طولكرم، وداهمت احد المنازل بعد محاصرته وسط اطلاق القنابل الصوتية.

