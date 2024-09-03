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الصّحة بغزة: حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" تقترب من 42 ألف شهيد

03 سبتمبر 2024 . الساعة 13:39 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ333 على قطاع غزة.

وقالت الصحة، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة  وصل منها للمستشفيات 33 شهيدًا و67 إصابة خلال الـ 24ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40819 شهيدًا و94291 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

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