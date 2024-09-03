طبيب بريطاني: إطلاق لقاح شلل الأطفال في غزة "مهمة ضخمة"

ترجمة فلسطين أون لاين

أكد طبيب بريطاني يساعد في إدارة حملة تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال في غزة، أن الحملة "مهمة ضخمة" وسط الدمار الذي لحق بالبنية التحتية المحلية وانتشار المرض.

وقال الدكتور هارين دي سيلفا (38 عامًا) في تصريح صحفي، إن عملية طرح اللقاح سارت بشكل جيد حتى الآن في منشأة رعاية صحية يديرها في الزوايدة بالقرب من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وبدأت السلطات الصحية الفلسطينية ووكالات الأمم المتحدة ، يوم السبت، حملة واسعة النطاق للتطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، بعد أن أبلغ القطاع مؤخراً عن أول حالة إصابة بشلل الأطفال منذ 25 عاماً.

وتهدف الحملة إلى الوصول إلى نحو 640 ألف طفل، حيث تأمل السلطات في تطعيم الأطفال في وسط غزة حتى يوم الأربعاء قبل الانتقال إلى المناطق الشمالية والجنوبية.

وقال الدكتور دي سيلفا، الذي يعمل في غزة مع منظمة "يو كيه ميد"، إن الظروف في غزة "مدمرة" وتجعل السيطرة على المرض أمرًا صعبًا.

وأضاف "إنها مهمة ضخمة لأن ما نحتاجه هو تغطية 95٪ من اللقاحات، ولكن عليك أن تأخذ في الاعتبار أن هناك تدميرًا لمياه الشرب والصرف الصحي ومرافق النظافة والبنية التحتية".

وأشار إلى أن الأضرار التي تلحق بمرافق الصرف الصحي وازدحام الخيام يمكن أن يشجع على انتشار الأمراض بسرعة.

وتابع، "إنها مهمة ضخمة، لأنها لا تتعلق فقط بإعطاء اللقاحات، بل تتعلق أيضًا بنهج الصحة العامة لتحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة في نفس الوقت، وهو ما لا يحدث للأسف في الوقت الحالي، ويجب أن يسير جنبًا إلى جنب، ولكن لا يمكنك إلا أن تكون متفائلًا.

