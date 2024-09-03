فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

آيزنكوت يكشف: لماذا تجنّب نتنياهو ذكر تاريخ 27 مايو؟!

"بتهمة التّحريض".. الاحتلال يستدْعي الشيخ عكرمة صبري للتّحقيق

حلوم لـ "فلسطين أون لاين": الضّفة تعيش حالة غليان والاحتلال يشن حرب إبادة بغزة

الزغاري لـ"فلسطين أون لاين": المئات من أسرى غزة قد يكونوا قُتلوا تحت التّعذيب

الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات واسعة في الضّفة الغربية

مسؤول مغربي لـ"فلسطين أون لاين": الإفلات من العقاب شجّع الاحتلال على ارتكاب الجرائم

ألبانيز تُحذّر: العنف الإبادي "الإسرائيلي" قد يتجاوز غزة ويمتد إلى جميع أنحاء الأراضي المحتلة

لليوم السّابع تواليًا.. الاحتلال يواصل عدوانه الواسع على جنين ومخيمها

ظهير لـ"فلسطين أون لاين": لقاحات شلل الأطفال آمنة وندعو المواطنين لتطعيم أبنائهم

استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في طولكرم

آيزنكوت يكشف: لماذا تجنّب نتنياهو ذكر تاريخ 27 مايو؟!

03 سبتمبر 2024 . الساعة 11:17 بتوقيت القدس
...

قال الوزير المستقيل من مجلس الحرب غادي آيزنكوت، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تجنب  في خطابه  -أمس الاثنين- ذكر التاريخ الذي وافق فيه جميع أعضاء المجلس على صفقة تبادل.

وأوضح آيزنكوت لإذاعة جيش الاحتلال، أن نتنياهو ذكر في خطابه أمس كل التواريخ باستثناء 27 مايو/أيار الماضي، مشيرًا إلى أنه في هذا اليوم وافق جميع أعضاء مجلس الحرب على مقترح صفقة لإعادة المحتجزين.

وأكد أن نتنياهو رفض عرض المقترح على المجلس الوزاري الموسع بسبب اثنين من شركائه وصفهما بأنهما "يمسكانه من رقبته" في إشارة إلى الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذين رفضا الصفقة وطالبا بالاستيطان في غزة.

ويذكر أن المقترح الذي أكد آيزنكوت موافقة جميع أعضاء مجلس الحرب عليه هو المقترح الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن يوم 31 مايو/أيار الماضي.

وفي الثاني من يوليو/تموز أعلنت حركة المقاومة الإسلامية موافقتها على مقترح بايدن، وسلمت الوسطاء ردها بشأن مقترح وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، غير أن نتنياهو وضع شروطا جديدة غير التي اتفق عليها في مقترح الرئيس الأميركي.

وفي التاسع من يونيو/حزيران الماضي، أعلن آيزنكوت وزعيم حزب معسكر الدولة بيني غانتس انسحابهما من مجلس الحرب احتجاجًا على تعامل نتنياهو مع ملفات الحرب واستعادة المحتجزين.

#الحرب على غزة #صفقة التبادل #طوفان الأقصى #محور فيلادلفيا #مجلس الحرب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة