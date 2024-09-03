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الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات واسعة في الضّفة الغربية

03 سبتمبر 2024 . الساعة 09:35 بتوقيت القدس
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شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية، خلال عمليات الاقتحام المتواصلة.

في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عددًا من الشبان خلال اقتحامها قرية مثلث الشهداء جنوب المدينة، عُرف منهم:، محمد ومحمود حسين درويش، ومطيع وماهر علي درويش، والشاب مجد مازن علي درويش.

في قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال سعيد شريم ونجله أنس، وائل عياش، عميد أبو عصب، عارف نوفل، محمد سلامة"القعقاع" ومحمد نسيم الشنطي، عقب اقتحام منازلهم والعبث في محتوياتها.

وفي الخليل، اعتقل الاحتلال كلًا من، وسام نعيم الجياوي، الأسيران المحرران عيسى النطاح، إسماعيل النطاح، معتصم جبريل الجياوي، وسام نعيم الجياوي، وسام نعيم بشير سليمية، يوسف حسن اخليل، أيمن جرادات ونجله همام، والأسير المحرر عماد جرادات.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، عمار إبراهيم نبهان، محمد راتب العمور، وإياد نادر طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوبا، بعد مداهمة منازل ذويهم وفتشتها.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية برقه غرب نابلس واعتقلت يامن تيسير صلاح، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وفي رام الله، داهمت قوات الاحتلال جامعة بير زيت شمال رام الله، واعتدت على حراس الأمن، واقتحمت مكتب مجلس الطلبة، وعاثت في محتوياته، وصادرت مقتنيات مخازن الأطر الطلابية.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية بدرس غرب رام الله وداهمت منازل واعتقلت الشاب محمد تيسير خليفة واعتدت عليه بالضرب، قبل الافراج عنه.

 

#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

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