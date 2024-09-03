ألبانيز تُحذّر: العنف الإبادي "الإسرائيلي" قد يتجاوز غزة ويمتد إلى جميع أنحاء الأراضي المحتلة

قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، إن الإبادة التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة قد تتجاوز جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت ألبانيز أن الفصل العنصري "الإسرائيلي" لا يستهدف غزة وحدها، بل إن الأمر طال جميع أنحاء الضفة الغربية أيضًا في إطار عملية شاملة للتصفية والإحلال والتوسع.

وأكدت أن الإفلات من العقاب الممنوح "لإسرائيل" منذ فترة طويلة أتاح نزع الطابع الفلسطيني عن الأراضي المحتلة، وجعل الفلسطينيين تحت رحمة القوى التي تسعى إلى القضاء عليهم كمجموعة وطنية.

ودعت المجتمع الدولي إلى بذل كل ما في وسعه لوضع حد فوري لخطر الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

كما دعت ألبانيز إلى ضرورة وضع حد لاستيطان الأراضي الفلسطينية من قبل "إسرائيل".

وبحسب إحصائية صادرة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات هدم استهدفت 864 منشأة فلسطينية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الشهداء جراء اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي، بلغ 29 شهيداً و121 إصابة 18 شهيداً منهم في محافظة جنين، و4 شهداء في محافظة طوباس، و4 شهداء في محافظة طولكرم، و3 شهداء في محافظة الخليل.