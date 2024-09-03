فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات واسعة في الضّفة الغربية

مسؤول مغربي لـ"فلسطين أون لاين": الإفلات من العقاب شجّع الاحتلال على ارتكاب الجرائم

ألبانيز تُحذّر: العنف الإبادي "الإسرائيلي" قد يتجاوز غزة ويمتد إلى جميع أنحاء الأراضي المحتلة

لليوم السّابع تواليًا.. الاحتلال يواصل عدوانه الواسع على جنين ومخيمها

ظهير لـ"فلسطين أون لاين": لقاحات شلل الأطفال آمنة وندعو المواطنين لتطعيم أبنائهم

استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في طولكرم

حرب "الإبادة الجماعية" على غزة تدخل يومها الـ 333 تواليًا

محمد وسمية .. شهادةٌ أكبر وسفرٌ تغيّر مساره

أبو عبيدة ينشر: تعليمات جديدة لحرَّاس الأسرى حال اقتراب جيش الاحتلال منهم

القسَّام تبثُّ "الرَّسالة الأخيرة" لأسيرة "إسرائيليَّة" قتلت في غزَّة (شاهد)

ألبانيز تُحذّر: العنف الإبادي "الإسرائيلي" قد يتجاوز غزة ويمتد إلى جميع أنحاء الأراضي المحتلة

03 سبتمبر 2024 . الساعة 09:04 بتوقيت القدس
...

قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، إن الإبادة التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة قد تتجاوز جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت ألبانيز أن الفصل العنصري "الإسرائيلي" لا يستهدف غزة وحدها، بل إن الأمر طال جميع أنحاء الضفة الغربية أيضًا في إطار عملية شاملة للتصفية والإحلال والتوسع.

وأكدت أن الإفلات من العقاب الممنوح "لإسرائيل" منذ فترة طويلة أتاح نزع الطابع الفلسطيني عن الأراضي المحتلة، وجعل الفلسطينيين تحت رحمة القوى التي تسعى إلى القضاء عليهم كمجموعة وطنية.

ودعت المجتمع الدولي إلى بذل كل ما في وسعه لوضع حد فوري لخطر الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

كما دعت ألبانيز إلى ضرورة وضع حد لاستيطان الأراضي الفلسطينية من قبل "إسرائيل".

وبحسب إحصائية صادرة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات هدم استهدفت 864 منشأة فلسطينية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الشهداء جراء اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي، بلغ 29 شهيداً و121 إصابة 18 شهيداً منهم في محافظة جنين، و4 شهداء في محافظة طوباس، و4 شهداء في محافظة طولكرم، و3 شهداء في محافظة الخليل.

#الحرب على غزة #شهداء الضفة #العدوان على جنين #طوفان الأقصى #العدوان على الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة