لليوم السّابع تواليًا.. الاحتلال يواصل عدوانه الواسع على جنين ومخيمها

جنين/ فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم السابع على التوالي، عدوانه الواسع على مدينة ومخيم جنين، مستهدفًا ممتلكات المواطنين ومدمّرًا البنية التحتية في عدة مناطق، ومخلفًا 18 شهيدًا.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، قرية "مثلت الشهداء" بعدد من الآليات العسكرية، مصحوبة بقوة راجلة، ونشرت قناصة على أسطح بعض المباني.

واعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان خلال عملية اقتحامها، من بينهم: حمد ومحمود حسين درويش، ومطيع وماهر علي درويش والشاب مجد مازن علي درويش.

وتواصل المقاومة الفلسطينية تصدّيها لجنود الاحتلال واستهدافهم وآلياتهم العسكرية.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الشهداء جراء اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بلغ 29 شهيداً و121 إصابة 18 شهيداً منهم في محافظة جنين، و4 شهداء في محافظة طوباس، و4 شهداء في محافظة طولكرم، و3 شهداء في محافظة الخليل، وذلك منذ الأربعاء الماضي.