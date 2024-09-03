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استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في طولكرم

03 سبتمبر 2024 . الساعة 08:15 بتوقيت القدس
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طولكرم / فلسطين أون لاين

استشهد فتى فلسطيني، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الاقتحام المتواصل لمخيم طولكرم.

وقالت مصادر محلية، إن الطفل محمد كنعان استشهد متأثرًا بإصابته برصاصة قناص الاحتلال التي استهدفت رأسه بينما كان برفقة والده في أحد أحياء المخيم.

وأضافت المصادر أن والده الطفل "كنعان" أصيب أيضًا برصاص الاحتلال في منطقة الخاصرة، وتم نقلهما بشكل عاجل إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي لتلقي العلاج، قبل أن تعلن عن ارتقائه شهيدًا.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام مخيم طولكرم وسط تشديد الحصار عليه، ونشر القناصة في محيطه على البنايات العالية الكاشفة له، في الوقت الذي لم تفارق طائرات الاستطلاع تحليقها في سماء المدينة ومخيماتها على ارتفاع منخفض.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية عزبة الجراد شرق مدينة طولكرم، وداهمت احد المنازل بعد محاصرته وسط اطلاق القنابل الصوتية.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #استشهاد فتى فلسطيني #العدوان على طولكرم

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