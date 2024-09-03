حرب الإبادة في يومها الـ 333.. شهداء بـ "مجازر داميَّة" وغارات عنيفة على أنحاء متفرقة بغزَّة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 333 تواليًا حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مُخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، في قصفه المتواصل ومجازره المروعة التي يرتكبها ضدّ شعبنا.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40819 شهيدًا و94291 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

وفي مجزرة جديدة، أفاد الدفاع المدني، بأن 5 شهداء وجرحى باستهداف الاحتلال شقة في عمارة سكنية تعود لعائلة حرزالله مقابل منتزه البلدية بمدينة غزة

وفي منطقة أرض الشنطي شمال غرب مدينة غزة، ارتقى 5 شهداء وأصيب نحو 30 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف كلية نماء في المنطقة، واستشهد كذلك مزارع فلسطيني إثر قصف مدفعي استهدف أرضا زراعية في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

واستشهدت سيدة بنيران الاحتلال الإسرائيلي في شمالي غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما تعرض وسط القطاع لقذائف مدفعية الاحتلال التي أطلقها نحو محيط تبة النويري وأرض أبو معلا غربي مخيم النصيرات، وكذلك في محيط شركة الكهرباء شمالي المخيم.

كما أفادت مصادر محلية، باستشهاد شخص وإصابة 5 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين في شارع النديم في حي الزيتون بمدينة غزة. ونسف جيش الاحتلال اليوم مباني سكنية في محيط الكلية الجامعية جنوبي المدينة.

واستهدفت طائرات حربية إسرائيلية منزلا لعائلة الجدبة في شارع النفق شرقي المدينة، واشتعلت النيران فيه دون وقوع إصابات بين المواطنين.

وفي وقت سابق اليوم، وصلت إلى مستشفى ناصر جثامين 10 شهداء بعد قصف وعمليات انتشال جثث من رفح وخان يونس جنوبي القطاع. كما استشهد فلسطيني إثر قصف إسرائيلي على منطقة المشروع شرقي مدينة رفح.

في رفح، ارتقى شهيد وأُصيبت سيدة إثر إطلاق آليات الاحتلال نيرانها بالقرب من مدرسة الفردوس في مواصي رفح.

في خان يونس، ارتقى أب وطفله جراء قصف صهيوني استهدف خيمة تؤوي نازحين شمال غربي مدينة خانيونس.

وأُصيب عدد من المواطنين في استهداف طائرات الاحتلال المروحية مصنعًا يؤوي نازحين بجانب سجن أصداء شمال غرب خانيونس.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها لبلدة الفخاري جنوب شرق خانيونس.

في المحافظة الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال مخيم النصيرات، كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً في محيط مفترق الشهداء بمخيم البريج.

في مدينة غزة وشمال القطاع، أطلق طيران الاحتلال نيرانه شرق حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، وشن الاحتلال غارة في محيط مسجد حراء في شارع النفق بمدينة غزة.