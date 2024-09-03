حرب "الإبادة الجماعية" على غزة تدخل يومها الـ 333 تواليًا

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 333 تواليًا حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مُخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، في قصفه المتواصل ومجازره المروعة التي يرتكبها ضدّ شعبنا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40786 شهيدًا و94224 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في رفح، ارتقى شهيد وأُصيبت سيدة إثر إطلاق آليات الاحتلال نيرانها بالقرب من مدرسة الفردوس في مواصي رفح.

في خان يونس، ارتقى أب وطفله جراء قصف صهيوني استهدف خيمة تؤوي نازحين شمال غربي مدينة خانيونس.

وأُصيب عدد من المواطنين في استهداف طائرات الاحتلال المروحية مصنعًا يؤوي نازحين بجانب سجن أصداء شمال غرب خانيونس.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها لبلدة الفخاري جنوب شرق خانيونس.

في المحافظة الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال مخيم النصيرات، كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً في محيط مفترق الشهداء بمخيم البريج.

في مدينة غزة وشمال القطاع، أطلق طيران الاحتلال نيرانه شرق حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، وشن الاحتلال غارة في محيط مسجد حراء في شارع النفق بمدينة غزة.