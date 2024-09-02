"نبيُّ الغضب" يتنبَّأ بموعد "انهيار إسرائيل".. ويؤكِّد: حماس تمكَّنت من ترميم صفوفها

وكالات/ فلسطين أون لاين

قال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك، إنّناَ سنسقط أنفسنا لا حماس إذا واصلنا القتال في غزة عبر شن غارات متكررة على الأهداف نفسها.

وأضاف لواء احتياط في جيش الاحتلال، من يقول إن وقف القتال في غزة يعني الهزيمة يجعل هزيمة الجيش وانهيار الدولة أقرب.

وأشار بريك إلى، أن الجيش يضعف وعدد القتلى والجرحى من قواتنا يزيد وحماس تمكنت من ترميم صفوفها.

وفي حوار سابق، قال مفوض شكاوى الجنود، إن وزير الجيش يوفال غالانت بدأ يعي أننا نغوص بوحل غزة ونفقد جنودنا ولا نحقق هدف القضاء على حماس.

وأوضح بريك في مقال نشرته صحيفة معاريف، أنه إذا استمرت حرب الاستنزاف مع حماس وحزب الله فإن (إسرائيل) ستنهار في أقل من عام.

وأكد ان شروط نتنياهو الإضافية جعلت وقف إطلاق النار واستعادة المخطوفين أصعب.

وكان بريك في شدد في وقت سابق، أن قيادة جيش الاحتلال تكذب على الشعب كل يوم، مستشهدا بكلام العديد من الضباط.

كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين قولهم إن كبار جنرالات (إسرائيل) يريدون بدء وقف إطلاق النار في غزة حتى لو أدى ذلك لبقاء حماس.