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محدث القسَّام تبثُّ "الرَّسالة الأخيرة" لأسيرة "إسرائيليَّة" قتلت في غزَّة (شاهد)

02 سبتمبر 2024 . الساعة 18:56 بتوقيت القدس
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القسَّام تبثُّ "الرَّسالة الأخيرة" لأسيرة "إسرائيليَّة" قتلت في غزَّة (شاهد)
غزة/ فلسطين أون لاين

بثت كتائب القسام، مساء اليوم الإثنين، رسالة لإحدى أسرى الاحتلال الستة، الذين عثر الجيش على جثثهم، كما زعم داخل أحد أنفاق غزة، والذين كان من المفترض أن تشتمل المرحلة الأولى من صفقة التبادل في حال أبرمت على عدد منهم ضمن الأحياء.

وظهرت الأسيرة الإسرائيلية القتيلة عيدان يروشلمي، وهي تناشد حكومة نتنياهو العمل على إبرام صفقة للإفراج عنها

ووجهت رسالتها لنتنياهو، قائلةً: لقد أفرجت عن شاليط مقابل 1000 أسير والآن حماس تطلب 250 فقط.

وفي وقت سابق، بثت كتائب القسام، مشاهد لأسرى الاحتلال الستة، الذين عثر الجيش على جثثهم، كما زعم داخل أحد أنفاق غزة، والذين كان من المفترض أن تشتمل المرحلة الأولى من صفقة التبادل في حال أبرمت على عدد منهم ضمن الأحياء.

ويُظهر الفيديو الذي بثته "القسام"، لقطات موجزة يعرّف خلالها الأسرى الإسرائيليين الستة -الذين لقوا حتفهم بغزة- عن أنفسهم، ويختم بعبارة "انتظرونا".

ومن بين من ظهروا في المقطع، الأسير الإسرائيلي الأمريكي هيرش غولدبيرغ، والذي سبق أن ظهر في مقطع مصور، قبل أشهر، كدلالة على وجوده على قيد الحياة آنذاك والذي اتهم نتنياهو بالمسؤولية عن بقائه في غزة أسيرا بسبب رفضه الوصول إلى وقف لإطلاق النار.

وتوعدت "القسام"، ببث المقطع كاملا لمقابلات الأسرى الذين قتلوا كاملة، خلال ساعات من الآن.

ويوم أمس الأحد، نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو تحت عنوان نتنياهو يصنع العشرات من "رون أراد"".

وتساءلت كتائب القسام في بداية رسالتها: "أي بطولة هذه وأنتم تسترجعونهم جثثًا بعدما قتلتموهم عمدًا؟

وأظهر الفيديو غارات عنيفة شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، وعلقت عليها بالقول: "بالفعل كانوا أحياء، وكان مفترضا أن يخرجوا ضمن المرحلة الأولى من الصفقة".

وأوردت القسام تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال فيها: "لو خيروني بين فيلادلفيا وإعادة المختطفين سأختار فيلادلفيا".

وعرضت الكتائب صور الأسرى الإسرائيليين الستة الذي استعاد الجيش الإسرائيلي جثثهم، وقالت "اختار نتنياهو محور فيلادلفيا على تحرير أسراكم، لقد أصبحوا من الماضي، نتنياهو يصنع العشرات من رون أراد".

ووجّهت القسّام رسالةً لعائلات الجنود الأسرى، قائلة: "الوقت ينفد وحكومتكم تكذب".

وجاءت رسالة "القسام" بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي عثور على جثث 6 أسرى في رفح جنوب قطاع غزة، ما أثار غضب إسرائيلي كبير على حكومة نتنياهو، وسط إعلانات متتالية لإضراب شامل غدا الاثنين تشارك فيه النقابات العمالية.

ويُذكر أن "رون أراد" هو طيّار إسرائيلي سقطت طائرته في لبنان، ومصيره مجهول منذ عام 1986.

#غزة #الاحتلال

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