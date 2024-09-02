رئيس لجنة "مرغليوت": مستوطنو الشمال منهَكون وينتظرون منذ عام قرب حقائبهم

وكالات/ فلسطين أون لاين

نقلت القناة الـ"14" العبرية، عن رئيس لجنة مستوطنة مرغليوت، إيتان دافيد، قوله اعتراضاً على استمرار تهجير "سكان" الشمال الفلسطيني المحتل عن "منازلهم": "عندما تكون في انتظار مع الحقائب، لأسبوع وأسبوعين وشهر، فإنّ هذا محبط ومنه، بل هو قاتل، لأنّ الناس هنا منهكون، ليس لأنهم موجودون خارج بيوتهم، وانما بسبب انعدام اليقين".

وأضاف المذيع في القناة الـ"14"، شاي غولدين، تعقيباً على إيتان دافيد: "نحن من هنا ندعو أعضاء الحكومة، استفيقوا هذا لا يحتمل، يوجد إقليم استراتيجي من البلاد (الجليل) لا يعمل، ولا يوجد أمام الناس أفق، بل هم مستمرون بحياة بلا مدارس، ولا أماكن عمل، ولا بيت للعودة إليه، وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر".

وفي السياق، هاجم زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بشأن إهمال الشمال.

وقال غانتس إنّ "نتنياهو يكذب، فهو لم يضع إعادة المستوطنين إلى الشمال ضمن أولوياته في خطّة الحرب، وكل كلامه بهذا الشأن يبقى مجرّد تصريحات".