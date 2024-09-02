حماس: اعتداء الاحتلال على الصَّحفيِّين "إرهاب ممنهج" يهدف إلى طمس الحقيقة

غزة/ فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن اعتداء جيش الاحتلال اليوم على الصحفيين أثناء تغطيتهم للعدوان على جنين، وإطلاق النار المباشر تجاههم؛ هو إرهاب ممنهج بحق الصحفيين، يهدف إلى طمس الحقيقة.

وأكدت حماس في تصريحٍ صحافي، أن الاحتلال يمنع الصحفيين من أداء واجبهم بنقل معاناة شعبنا وما يتعرّض له من جرائم وحشية على يد الحكومة النازية.

وأشادت بشجاعة الصحفيين العاملين في غزة والضفة، وإصراراهم على تغطية العدوان الصهيوني، رغم ما يتعرّضون له من انتهاكات وجرائم، واستشهاد العشرات منهم بنيران العدو الصهيوني.

وطالبت حماس المؤسسات الصحفية الدولية كافة، بإدانة جرائم الاحتلال المتكررة بحق الصحفيين الفلسطينيين، والعمل على فضحها، والضغط بكل الوسائل لوقفها.

وظهر اليوم، أطلق جيش الاحتلال، الاثنين، الرصاص على طواقم صحفية بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة ولاحقهم بجرافات، ضمن عمليته المستمرة لليوم السادس في المدينة ومخيمها.

ورصد طاقم وكالة الأناضول في جنين ملاحقة آليات عسكرية وجرافات إسرائيلية لأفراد الطواقم الصحفية، وإطلاق الرصاص الحي تجاههم.

وأفاد، بأن الاستهداف جرى أثناء تجريف آليات عسكرية شوارع وميادين وسط جنين.

وقال خالد بدير، مراسل تلفزيون "الغد"، في رسالة صوتية أرسلها إلى زملائه، إن جيش الاحتلال يحاصرهم في أحد مباني جنين، وإنه هدم مدخل البناية بجرافة عسكرية.

وأضاف أن شظايا الرصاص أصابت الصحفية شذى حنايشة في قدمها.

والأربعاء، بدأ جيش الاحتلال أوسع عملية عسكرية في الضفة منذ 22 عامًا، وشملت جنين وطولكرم وطوباس، قبل أن ينسحب من المحافظتين الأخيرتين، بينما يواصل اقتحام مدينة جنين ومخيمها.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان الاثنين، "بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية 29 شهيدًا و121 إصابة منذ الأربعاء الماضي".

ولفتت إلى "ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 681، ونحو 5700 جريح، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".