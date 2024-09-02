صفارات الإنذار تدوي شمال فلسطين المحتلة إثر سقوط صواريخ

دوت صفارات الإنذار، الاثنين، في عدد من المستوطنات شمال فلسطين المحتلة، جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة 12، إن صفارات الإنذار دوت في عدد من المستوطنات في منطقة الجليل الغربي القريبة من الحدود اللبنانية، مشيرة إلى أنه تم رصد سقوط عدد من الصواريخ في منطقة عين يعقوب، دون أن تشير إلى إصابات بشرية أو أضرار مادية.

يأتي ذلك بعد أن أعلن "حزب الله" الاثنين، أن عناصره استهدفوا "انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في ‏مرتفع عداثر (شمال إسرائيل) بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".‏

إصابات مباشرة

وفجر الاثنين، أعلن في بيانين أن عناصره استهدفوا مبان يستخدمها جنود إسرائيليون في مستوطنتي أفيفيم والمنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابات مباشرة.

واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة مركبا جنوبي لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا في إطار جبهة الإسناد مع غزة التي تتعرض لحرب إبادة بشعة أسفرت عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين