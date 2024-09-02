استشهاد اللاعب محمود الباز بقصف صهيوني على جباليا

غزة/ فلسطين أون لاين

استشهد محمود نعيم الباز لاعب فريق كرة القدم بالنادي الأهلي الفلسطيني، الناشط في دوري الدرجة الممتازة، وذلك بعد تعرضه لقصف من طائرة تابعة للاحتلال مع مجموعة من المواطنين في منطقة التعليم شمال مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وشيع جثمان اللاعب الباز إلى مثواه الأخير رفقة الشهداء الستة، حيث شارك في مراسم التشييع عدد من الرياضيين، وزملائه في الملاعب.

وفقد النادي الأهلي لاعبه الرابع في حرب الإبادة على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023، حيث سبقه استشهاد اللاعب المخضرم محمد بركات، وزميله اللاعب أنس عقيلان، وكذلك أحمد أبو العطا، علمًا أن اللاعب الباز قد شارك في عدة بطولات رسمية نظمها اتحاد كرة القدم.

ونعى النادي الأهلي لاعبه الباز، وقال إنه فقد أحد لاعبي فريق كرة القدم بالنادي، وكان ينتظره مستقبل باهر في اللعبة، مُشيراً إلى أنه يفتخر بارتقاء كوكبة من الشهداء من أبنائه وكوادره.

وتعرضت الرياضة الفلسطينية لاستهداف واضح من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" بشتى الوسائل والأساليب، من بينها استهداف نخبة واسعة من الرياضيين في شتى الألعاب الرياضية، مما أدى إلى استشهاد عدد كبير منهم وإصابة واعتقال آخرين.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقوم بها قوات الاحتلال، بقتل الرياضيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، حيث سبق وأن اغتالت مجموعة كبيرة من الرياضيين البارزين، كما يقبع العديد من اللاعبين والمدربين والإداريين الرياضيين في السجون الإسرائيلية، دون وجود رادع من الجهات الدولية المسئولة.