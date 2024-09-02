استهداف سفينة تجارية بطائرة مسيرة في البحر الأحمر غرب اليمن

استهدفت طائرة مسيرة، الاثنين، سفينة تجارية بالبحر الأحمر على بعد 58 ميلًا بحريًا من سواحل الحديدة غرب اليمن.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته هيئة التجارة البحرية البريطانية، على منصة إكس مشيرة إلى أنها تلقت بلاغا بالحادث، دون أن يكون هناك إصابات.

وهجوم المسيرة على السفينة التجارية، رقم119 الذي ترصده هيئة التجارية البحرية البريطانية على سفن أثناء مرورها بالمياه اليمنية، منذ بدء جماعة أنصار الله اليمنية عملياتها ضد سفن إسرائيلية تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة.

لا إصابات

وفي بيان محدث، قالت الهيئة: "أفاد قبطان سفينة تجارية أنها أصيبت من طائرة مسيرّة، لا توجد إصابات على متن السفينة، وهي تتجه إلى ميناء الرسو التالي".

وذكرت البحرية البريطانية أنها تحقق في الحادثة، كما نصحت السفن بالحذر وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه".

المصدر / فلسطين أون لاين