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الأونروا: أكثر من 600 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم بسبب الحرب

02 سبتمبر 2024 . الساعة 13:57 بتوقيت القدس
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مدرسة تابعة للأونروا بغزة وقد طالها الاستهداف الإسرائيلي خلال الحرب العدوانية الجارية

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن أكثر من 600 ألف طفل بقطاع غزة يعانون صدمة شديدة ومحرومون من التعليم.

وأكد لمفوض الأونروا، فيليب لازاريني في منشور على منصة إكس، الإثنين 2 سبتمبر/ أيلول، إن مدارس هؤلاء الأطفال "أطفال غزة" تحولت إلى مراكز لجوء مكتظة بالنازحين وغير صالحة للتدريس.

جاءت كلمة لازاريني بمناسبة انطلاق العام الدراسي أو الاستعداد لانطلاقه في العالم، بما في ذلك مدارس الأونروا بالضفة الغربية.

باستثناء غزة

وبسبب الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة يغيب التعليم وافتتاح العام الدراسي عن قطاع غزة للسنة الثانية.

وأضاف لازاريني: "يعود الأولاد والبنات في جميع أنحاء المنطقة إلى مدارس الأونروا، باستثناء غزة".

وأكمل: "هناك أكثر من 600 ألف طفل يعانون صدمة شديدة ويعيشون تحت الأنقاض، وما زالوا محرومين من التعليم، ونصفهم كان في مدارس الأونروا".

وحذّر من أنه "كلما طالت مدة بقاء الأطفال خارج المدرسة، كلما زاد خطر ضياع جيل".

وأردف: "أكثر من 70 بالمئة من مدارسنا في غزة دمّرت أو تضررت، والغالبية منها أصبحت ملاجئ مكتظة بمئات آلاف الأسر النازحة ولا يمكن استخدامها للتعليم".

ورقة رابحة

ورجّح أنه "في غياب وقف إطلاق النار قد يقع الأطفال فريسة للاستغلال"، داعيا إلى عدم السماح بتكرار ذلك في غزة كما حدث في صراعات أخرى حول العالم.

وشدد على أن وقف إطلاق النار "ورقة رابحة للجميع، يسمح باستعادة المدنيين (في غزة) السكينة، والإفراج عن الرهائن (الإسرائيليين) وتدفق الاحتياجات الضرورية، بما في ذلك التعليم".

وبدعم أمريكي مطلق، تشن دولة الاحتلال حربا مدمرة على غزة أسفرت عن نحو 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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