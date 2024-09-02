بلدية غزة: استشهاد موظف بعد استهداف الاحتلال سيارة تابعة لنا

قالت بلدية غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة تابعة لها اليوم الإثنين ما أدى لاستشهاد أحد موظفي البلدية.

وطالبت بلدية غزة في بيان لها، بحماية موظفي البلديات من استهداف الاحتلال المتكررة لفرقه.

ودأبت قوات الاحتلال على استهداف فرق بلديات قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

كذلك استهدفت قوات الاحتلال بشكل متكرر مؤسسات ومقدرات بلديات قطاع غزة، لتفرض واقعا قاسيا على قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، تشن دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا ظالمة على غزة، خلَّفت قرابة 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين