فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القسَّام تتبنَّى عمليَّتي "غوش عتصيون" و "كرمي تسور" وتروي تفاصيلهما

"إسرائيل" إذ تبدأ إجراءات بناء كَنيس في المسجد الأقصى

القسَّام تبثُّ "الرَّسائل الأخيرة" لستَّة أسرى قتلهم الاحتلال في غزَّة (شاهد)

رئيس لجنة "مرغليوت": مستوطنو الشمال منهَكون وينتظرون منذ عام قرب حقائبهم

حماس: اعتداء الاحتلال على الصَّحفيِّين "إرهاب ممنهج" يهدف إلى طمس الحقيقة

عدوان الاحتلال في الضَّفَّة.. هل يحقِّق "أهداف" نتنياهو بفرض وقائع جديدة على الأرض ؟

"إضراب الهستدروت".. هل يشكل "نقطة تحول" تُجبر نتنياهو على قبول "صفقة"؟ محلِّلون "إسرائيليُّون" يجيبون

هآرتس: نتنياهو قدّم الأسرى قربانًا على "مذبح فيلادلفيا"

خريشة لـ"فلسطين أون لاين": حماس صنعتْ وقائع دولية جديدة و"الإدارة الأمريكية" ستضطر لمفاوضاتها

خبير عسكري: منفّذو عملية الخليل استندوا إلى معلومات استخباراتية دقيقة

بلدية غزة: استشهاد موظف بعد استهداف الاحتلال سيارة تابعة لنا

02 سبتمبر 2024 . الساعة 13:37 بتوقيت القدس
...
أرشيفية

قالت بلدية غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة تابعة لها اليوم الإثنين ما أدى لاستشهاد أحد موظفي البلدية.

وطالبت بلدية غزة في بيان لها، بحماية موظفي البلديات من استهداف الاحتلال المتكررة لفرقه.

ودأبت قوات الاحتلال على استهداف فرق بلديات قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

كذلك استهدفت قوات الاحتلال بشكل متكرر مؤسسات ومقدرات بلديات قطاع غزة، لتفرض واقعا قاسيا على قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، تشن دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا ظالمة على غزة، خلَّفت قرابة 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#الاحتلال #بلدية غزة #الحرب على غزة #العدوان على غزة #الاحتلال الإسرائيلي #استهداف بلدية غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة