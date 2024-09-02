"بحجّة الأعياد اليهودية".. الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل

الخليل/ فلسطين أون لاين

أغلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الإثنين، المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، بحجة الأعياد اليهودية.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إن إغلاق المسجد يأتي في إطار ما يعرف بالتقسيم الزماني والمكاني، الذي سرق نحو 36% من أروقته بشكل دائم.

وأوضحت الأوقاف أن الاحتلال يغلق الحرم 10 أيام سنوياً بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب حق العبادة من المصلين الفلسطينيين، ضارباً بعرض الحائط بمشاعر المسلمين، وحقهم بالعبادة بحرية وأمان في مساجدهم وأماكن عبادتهم أمام بصر العالم وسمعه،

ويوم السبت الماضي، أغلقت قوات الاحتلال المسجد الإبراهيمي ومنعت دخول المواطنين الفلسطينيين إليه.

وقال مدير المسجد الإبراهيمي بالخليل الشيخ معتز أبو اسنينة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر قرارًا بإغلاق المسجد ومنع الدخول إليه.

وذكر جيش الاحتلال إنه سيسمح بدخول المصلين اليهود فقط إلى الجزء المغتصب من الحرم الإبراهيمي.



