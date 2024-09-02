لليوم السّادس تواليًا.. الاحتلال يواصل عدوانه الواسع على جنين ومخيمها

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم السادس على التوالي، عدوانه الواسع على مدينة جنين ومخيمها، وسط اشتباكات ضارية مع المقاومة الفلسطينية.

واقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم منزل الأسير القيادي زكريا الزبيدي في حي الجابريات في جنين وعاثت فيه فسادًا، وفجرت مخزنًا بالقرب من المنزل، كما اعتقلت يحيى زبيدي، شقيق الأسير زكريا الزبيدي والشهيد داود الزبيدي.

وقالت بلدية جنين، إن آليات الاحتلال جرفت 20 كيلومترًا من شبكات المياه والصرف الصحي، وكوابل الاتصالات والكهرباء خلال اقتحام المدينة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار واعتدت على طواقم الإسعاف بساحة مخيم جنين بعد التنسيق لإخراج إحدى العائلات من المخيم.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"، إن طواقمها الطبية استملت جثمان أسير شهيد (50 عامًا)، على حاجز "سالم" العسكري غربي مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية، إن الشهيد هو المواطن أيمن عابد، والذي ارتقى بفعل تعذيبه والاعتداء عليه بعد اعتقاله من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

ومنذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على الضفة الغربية، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 29 شهيدًا، بينهم 17 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، و3 في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023 إلى 682.

وواصلت فصائل المقاومة الفلسطينية اشتباكها المسلح وتصديها لقوات الاحتلال بمدينة ومخيم جنين، والحارة الشرقية من المدينة.

وقالت كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن "مجاهديها أوقعوا قوة إسرائيلية راجلة في كمين محكم بعد تقدمها صوب أحد المنازل الذي تواجد بداخله عدد من المقاومين".