"وبدتْ آثار التّعذيب على جسده".. استشهاد الأسير أيمن عابد خلال اعتقاله من جنين

جنين/ فلسطين أون لاين

استشهد أسير فلسطيني، صباح اليوم الإثنين، عقب اعتقاله من منزله في بلدة كفر دان، غربي مدينة جنين.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"، إن طواقمها الطبية استملت جثمان أسير شهيد (50 عامًا)، على حاجز "سالم" العسكري غربي مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية، إن الشهيد هو المواطن أيمن عابد، والذي ارتقى بفعل تعذيبه والاعتداء عليه بعد اعتقاله من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، إن الشهيد الأسير أيمن راجح عابد من قرية كفر دان، وصل مكبل اليدين، وتبين وجود آثار تعذيب على جسده بعد معاينة جثمانه.

وأضاف بكر، أنه بعد معاينة جثمان الشهيد عابد، ظهرت علامات ضرب على أماكن متفرقه من جسده، وهو ما يؤكد تعرضه للتعذيب خلال اعتقاله.

وذكرت أن الشهيد عابد أصيب أحد أبناءئه برصاص الاحتلال وتزعم قوات الاحتلال أنه مطارد ومطلوب لها، بالإضافة لذلك لديه شقيقين أسيرين في السجون "الإسرائيلية".

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم السادس على التوالي، عدوانها الواسع على مدينة جنين ومخيمها، ما أدى إلى ارتقاء 18 شهيدًا وإصابة آخرين، بالإضافة إلى إلحاق دمار كبير في منازل وممتلكات المواطنين.



