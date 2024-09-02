شهيد وإصابة بقصف صهيوني غربي جنين

جنين/ فلسطين أون لاين

ارتقى فجر اليوم السبت، شاب فلسطيني وأُصيب آخر، بقصف طيران الاحتلال مركبةً مدنية في بلدة سيلة الحارثية، غربي مدينة جنين.

وقال الهلال الاحمر الفلسطيني: "إن طواقمنا تعاملت مع شهيد وإصابة جراء قصف في السيلة الحارثية، وتم نقلهما للمستشفى".

وأفادت مصادر طبية بارتقاء الشاب ليث مروان شواهنة (16 عاماً) في قصف الاحتلال على بلدة السيلة الحارثية في جنين.

وباستشهاد شواهنة يرتفع عدد شهداء العملية العسكرية على محافظات شمال الضفة الغربية حتى اللحظة، إلى 26 شهيدًا، بينهم 17 من محافظة جنين، و5 من محافظة طولكرم، و4 من محافظة طوباس.

ووفقًا للمصادر الطبية، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء في الضّفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 إلى 679 شهيدًا.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم السادس على التوالي، عدوانها الواسع على مدينة جنين ومخيمها، ما أدى إلى ارتقاء 15 شهيدًا وإصابة آخرين.