غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 332 على التوالي، حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مُرتكبًا أبشع المجازر والمذابح ضدّ شعبنا، ومُخلّفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40786 شهيدًا و94224 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون، في غارة صهيونية استهدفت منزلًا بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة ساق الله بجوار مسجد الاستجابة بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة، بالتزامن مع عمليات نسف للمباني سكنية في محيط شارع 8.

وارتقى شهيدان وأُصيب آخرون بقصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة "الأعرج" عند مفترق عبد العال في شارع الجلاء.

وارتقت شهيدتان وأُصيب آخرون إثر قصف الاحتلال منزلًا لعائلة حمادة في شارع الجلاء بمدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، شنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم النصيرات، كما أُصيب عدد من المواطنين في استهداف الاحتلال شقة في "برج 8" من أبراج عين جالوت.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون، في إطلاق نار من طائرة "كواد كابتر" الحربية المسيرة، على خيم النازحين غربي النصيرات.

وأفادت مصادر صحفية بأن دوي انفاجارات انفجارات عنيفة سُمع صباح اليوم شرق مخيم النصيرات.

في خان يونس، قصفت طائرات الاحتلال منطقة في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خانيونس، كما أطلقت الآليات الصهيونية نيرانها باتجاه شرق بلدة خزاعة.

في رفح، نسفت قوات الاحتلال مبان سكنية شمال غرب مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل على عدة مناطق متفرقة.