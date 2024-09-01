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3 مجازر "داميَّة" بقطاع غزة ترفع حصيلة العدوان إلى 40738 شهيدًا

01 سبتمبر 2024 . الساعة 13:29 بتوقيت القدس
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3 مجازر "داميَّة" بقطاع غزة ترفع حصيلة العدوان إلى 40738 شهيدًا
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزّة، صباح اليوم الأحد، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 331 على قطاع غزة.

وأفادت الوزارة، في نشرتها اليومية، بأن الاحتلال (الإسرائيلي) يرتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة  وصل منها للمستشفيات 47 شهيدًا و 94 إصابة خلال الـ 24ساعة الماضية .

 وأشارت إلى، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبحسب الوزارة، ترتفع حصيلة العدوان (الإسرائيلي) إلى 40738 شهيدًا و 94154 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

#غزة

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