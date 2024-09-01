غزَّة.. انطلاق حملة التَّطعيم ضدَّ "شلل الأطفال" في وسط القطاع

غزة/ فلسطين أون لاين

انطلقت حملة التطعيم ضد مرض "شلل الأطفال"، صباح اليوم الأحد، في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة، لكافة مناطق القطاع خلال الأيام القادمة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم أمس السبت، أن الحملة الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال ستتم بمحافظة دير البلح وسط قطاع غزة، ما بين الأحد والأربعاء.

وأضافت المنظمة، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، أن "الحملة الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال من عمر يوم واحد إلى 10 أعوام في دير البلح تستمر خلال الفترة الممتدة بين الأحد والأربعاء، من الساعة 7:30 صباحًا وحتى الساعة 14:00 ظهرًا بالتوقيت المحلي (من 4:30 وحتى 11:00 ت.غ)".

وناشدت المنظمة أهالي القطاع قائلة: "حتى لو تم تطعيم أطفالكم سابقًا، أحضروهم لأقرب نقطة تطعيم للحصول على الجرعة الطارئة وحمايتهم من الفيروس".

وأكدت أن "التطعيم ضد شلل الأطفال في القطاع سيكون مجانيا وآمنا".

وتوجه الآلاف من الفلسطينيين إلى المراكز التي تم الإعلان عنها في المحافظة الوسطى لتطعيم أطفالهم دون سن العاشرة ضد شلل الأطفال.

وحسب طواقم طبية مشرفة على عمليات التطعيم في مراكز مدينة دير البلح (وسط)، فقد ظهرت علامات الإعياء وسوء التغذية على المئات من الأطفال الذين حصلوا على التطعيمات بسبب الظروف الصعبة التي يعيشوها جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ نحو 11 شهرا.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة في غزة والأونروا ومنظمتا الصحة العالمية و"يونيسف"، خلال مؤتمر صحفي في مستشفى "ناصر" بمدينة خان يونس (جنوب)، إطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال لمن دون 10 سنوات.

وقال رئيس اللجنة الفنية لحملة التطعيم مجدي ضهير، خلال المؤتمر الصحفي: "بدأنا حملة تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال في قطاع غزة".

وأضاف: "نسعى من خلال الحملة للوصول إلى أكثر من 90 بالمئة من الأطفال في جميع محافظات قطاع غزة، من شمالها إلى جنوبها".

وتابع أن "حملة تطعيم ضد شلل الأطفال للأطفال تحت سن 10 سنوات في قطاع غزة تستكمل الأحد في مناطق وسط القطاع من 1 إلى 4 سبتمبر/ أيلول الجاري".

وأشار إلى أنه عقب المناطق الوسطى من المقرر استكمال حملة التطعيم في خان يونس بين 5 و9 سبتمبر، ثم تستمر في مدينة غزة وشمال القطاع من 9 إلى 12 من الشهر ذاته.

وفي 16 أغسطس/ آب الجاري، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى هدنة إنسانية لـ7 أيام، من أجل تنفيذ حملة لمكافحة شلل الأطفال تشمل 640 ألف طفل، أيدتها مباشرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" آنذاك.

وجاءت هذه الدعوة عقب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في قطاع غزة لطفل عمره 10 شهور.

وعلى مدى أشهر الحرب، حذرت منظمات صحية وحقوقية من انتشار وتفشي الأمراض والأوبئة في القطاع جراء نقص الأدوية والتطعيمات، والظروف الصحية والمعيشية الصعبة التي يمر بها النازحون.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 134 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

ووسط الحرب التي تواصلها إسرائيل في تجاهل تام لمناشدات المجتمع الدولي، يواجه أطفال غزة أوضاعا مأساوية، تشمل الحرمان من التعليم، وسوء التغذية الحاد، وعدم تلقي اللقاحات الضرورية، ما يهدد أوضاعهم الصحية مستقبلا.