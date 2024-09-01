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حماس: "عملية الخليل" البطوليَّة رد طبيعي على جرائم الاحتلال في غزَّة والضفة

01 سبتمبر 2024 . الساعة 11:25 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن عمليات المقاومة البطولية في الضفة الغربية وآخرها عملية الخليل صباح اليوم والتي قُتل فيها 3 من قوات الاحتلال هي رد طبيعي على المجازر البشعة وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والجرائم الصهيونية في الضفة والقدس المحتلة.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن شعبنا المرابط الذي يخوض معركة طوفان الأقصى سيواصل طريق الجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني، ورفض الاحتلال والظلم والعدوان، حتى تحرير فلسطين وتطهير المسجد الأقصى من دنس المستوطنين.

وأضافت، "نستنفر كل المدن والقرى والمخيمات لإشعال النار في وجه الاحتلال وقطع طرق المستوطنين بكل السبل، وندعو كل من يحمل السلاح لتوجيه الرصاص إلى صدور المحتلين الذين يواصلون ارتكاب المجازر في حق أهلنا في قطاع غزة الصامد".

#الاحتلال #عملية الخليل

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