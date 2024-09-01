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الاحتلال يعلن استعادة جثث 6 أسرى من غزة.. ودعوات للعصيان والغضب في "إسرائيل".. ما القصَّة؟

01 سبتمبر 2024 . الساعة 10:23 بتوقيت القدس
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الاحتلال يعلن استعادة جثث 6 أسرى من غزة.. وغضب ودعوات للعصيان في "إسرائيل"
وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال، الاحد، استعادة جثث 6 أسرى إسرائيليين بعد العثور عليهم داخل نفق بقطاع غزة، أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن الجيش عثر على جثث الأسرى الستة في رفح خلال تمشيط اعتيادي وليس بعد معلومات استخباراتية مسبقة.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، قال إن الجثث الست عُثر عليها في نفق بمنطقة رفح جنوبي قطاع غزة التي تشن فيها قوات الاحتلال عملية برية منذ أربعة أشهر.

وقال مسؤول إسرائيلي مشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار لـ"تايمز أوف إسرائيل: إن "استعادة الجيش لجثث الأسرى الستة من غزة هو أحدث دليل على أنّ الضغط العسكري من دون مبادرة دبلوماسية موازية يحكم على الأسرى بالموت.

وأضاف، من المؤسف أنّ نتنياهو ركز على الضغط العسكري مع إهمال الحاجة إلى تعزيز المبادرات الدبلوماسية، بما في ذلك صفقة الأسرى.

من جانبه قال الوزير السابق بمجلس الحرب، بيني غانتس: إن مقتل أسرانا يقودنا إلى صباح صعب ومؤلم آخر، إنَّ نتنياهو يتردد ويلعب على الوقت لاعتبارات سياسية بدلاً من التصرف".

وأضاف: الأسرى ماتوا، وأبناء الشمال منفيون، والمجتمع الإسرائيلي ينهار، أخرجوا إلى الشارع لقد حان الوقت لاستبدال الحكومة الفاشلة".

فيما دعا رئيس الوزراء السابق إيهود باراك، إلى العصيان المدني، مشددًا على أن "نتنياهو لا يريد وقف الحرب، ويجب إسقاطه".

أما رئيس المعارضة يائير لابيد، فقال إن "أبناؤنا وبناتنا تم التخلي عنهم وهم يموتون بالأسر، ونتنياهو منشغل بالخدع".

فيما قال منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين، إن "نتنياهو تخلى عن الأسرى، وابتداء من اليوم الدولة ستهتز ونحن ندعو الجمهور للاستعداد لذلك".

من جانبها، اتَّهمت شقيقة ياردن بيباس أحد الأسرى الستة الذين أُعيدت جثتهم من غزة، نتنياهو وأعضاء حكومته بقتلهم.

وفي أبريل/نيسان 2024، نشرت كتائب القسام تسجيلًا مصورًا للأسير بولين هاجم فيه حكومة بنيامين نتنياهو واتهمها بالإهمال والتقاعس في العمل على الإفراج عنه وعن بقية المحتجزين.

 

#الاحتلال

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