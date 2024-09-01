"مقاومان باغتا قوة داخل أحد المنازل".. الإعلام العبري ينشر تفاصيل "كمين القسام" في جنين

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، تفاصيل كمين المقاومة الذي استهدف قوة من جيش الاحتلال في مخيم جنين صباح اليوم.

وحول تفاصيل الكمين، أوردت الإذاعة، أن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت صباح السبت منازل الفلسطينيين في مخيم جنين، مضيفة: "في أحد المنازل وخلال عمليات المداهمة فاجأ مسلحان من حماس القوة وأطلقا النار عليهم من مسافة قصيرة".

وأضافت: "خلال الاشتباكات المسلحة قُتل الرقيب أول ألكانا نفون وأصيب ضابط آخر من الكتيبة 906 بجروح خطيرة".

وتابعت: "المسلحان الفلسطينيان كانا مسؤولين في الآونة الأخيرة عن عدد من عمليات إطلاق النار والتفجيرات في جنين".

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قد نعت "الشهيد المجاهد القسامي" محمد أبو الطلال حربوش، مشيرة إلى أنه "ارتقى شهيدًا ظهر اليوم السبت عقب تنفيذه مع عدد من إخوانه كمين الدمج النوعي في مخيم جنين الذي استهدف بعبوة شديدة الانفجار قوة صهيونية خاصة، واشتباكه معهم من المسافة صفر، ما أدى إلى وقوع أفراد القوة المتقدمة بين قتيل وجريح".

ومساء اليوم، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخرين في اشتباكات مع المقاومة في جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال تحت بند "سمح بالنشر" إن الجندي القتيل هو الرقيب الكانا نافون (20 عامًا)، وهو قائد صف في الكتيبة 906 (لواء بصلاح)، مشيرة إلى أنه سقط خلال العدوان على المشتمر على جنين.