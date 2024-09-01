حرب الإبادة تدخل يومها الـ 331.. جرائم الاحتلال متواصلة في قطاع غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 331 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مُرتكبًا مجازر دامية، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان"الإسرائيلي" منذ السابع من أكتوبر إلى 40602 شهيدًا، و93855 إصابة.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

استشهد فجر اليوم ثلاثة مواطنين واصيب عدد آخر جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة حنظل في منطقة التوبة بمخيم جباليا شمالي غزة، و الشهداء الثلاثة هم بلال أبو خاطر وأحمد البحري وطلال أبو حجر.

ونسفت قوات الاحتلال ثلاثة مربعات سكنية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال فجر الاحد غارات في محيط الكلية الجامعية جنوبي مدينة غزة، كما وتعرض شارع صلاح الدين مقابل مدخل الزوايدة جنوب غرب مخيم المغازي وسط القطاع لقصف مدفعي.

واستهدف القصف المدفعي منطقة الفخاري جنوب شرق مدينة خانيونس وشمال مدينة رفح و شرق مخيم جباليا ومحيط منطقة زمو شمال القطاع، وشرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

واطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها تجاه غرب مدينة غزة.

استهدفت غارة إسرائيلية عنيفة، فجر اليوم الأحد، منطقة قليبو شمال غزة، تزامنًا مع إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار شرق مخيم جباليا شمال غزة.

كما تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي، شمال مخيم النصيرات وسط القطاع وجنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

وفي رفح جنوب القطاع، أطلقت قوات الاحتلال قنابل ضوئية شمال المدينة، تزامنًا مع قصف مدفعي إسرائيلي عنيف وسطها.

وذكرت مصادر طبية، أنه استشهد أكثر من 60 فلسطينيًا في غارات وقصف الاحتلال على أنحاء قطاع غزة منذ فجر السبت.

وانتشلت الطواقم الطبية والدفاع المدني، اليوم، جثامين 6 شهداء من عائلة "عبد العال" جراء قصف الاحتلال محيط المجمع الإسلامي في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال، مساء السبت، المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة. بينما فتحت الطائرات المروحية نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه منازل وأراضي المواطنين في منطقة قليبو شمال غزة.

وارتقى 3 فلسطينيين مدنيين، وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، بقصف جوي من قبل طيران الاحتلال الحربي لأرض فارغة ومنزل في محيط مستشفى المعمداني بمدينة غزة.

وقال ، إن طيران الاحتلال الحربي قصف أرضًا فارغة ومنزلًا بمحيط مستشفى المعمداني بمدينة غزة.

وأوضح جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في تصريح صحفي مقتضب، أن "شهداء وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على أرض ملاصقة لقسم المختبرات بمستشفى المعمداني بمدينة غزة".

وشنّ طيران الاحتلال غارة جوية على منطقة الشمعة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. بينما أُعلن عن استشهاد 3 شبان جرّاء قصف إسرائيلي استهدفهم قرب مصنع دلول للألبان في شارع 8 بذات الحي.