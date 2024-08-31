آلاف المستوطنين يتظاهرون بـ"تل أبيب" للمطالبة بإسقاط نتنياهو وعقد صفقة فوريَّة

وكالات/ فلسطين أون لاين

تظاهرت آلاف المسنوطنين، مساء السبت، قبالة وزارة الأمن في "تل أبيب"، مطالبةً بإسقاط حكومة بنيامين نتياهو وعقد صفقة فورية لتبادل الأسرى مع حماس.

وقالت العائلات، في احتجاجاتها، مساء اليوم السبت، إن "نتنياهو وأعضاء الكابينيت السياسي والأمني حولوا محور ’فيلادلفيا’ إلى قبر للمختطفين"، وأشارت إلى أن "قرار البقاء في ’فيلادلفيا’ لا يوجد فيه أي اعتبار موضوعي إنما اعتبارات مجرمين من أجل البقاء سياسيا".

وتابعت أن "نتنياهو ليس سيد الأمن إنما سيد الموت، وهو يقوم بنسف الصفقة بدم بارد ويريد إعدام المختطفين".

كما جاء على لسان عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين "من أجل وقف ذلك وإنقاذ حياة المختطفين، هنالك أمر واحد يجب القيام به وهو استبدال نتنياهو بشكل فوري حتى يعود المختطفين. نتنياهو يجب أن يرحل الآن".

وتأتي تصريحات عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين بعد أن قرر الكابينيت السياسي – الأمني ليل الخميس – الجمعة، المصادقة على الخرائط التي تقضي باستمرار بقاء الجيش الإسرائيلي في محور "فيلادلفيا"، في إطار اتفاق حول صفقة تبادل أسرى.

وأيد المصادقة على هذه الخرائط التي وضعها الجيش الإسرائيلي 8 وزراء، وعارضها وزير الأمن، يوآف غالانت، بينما امتنع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عن التصويت.

وقال نتنياهو خلال اجتماع الكابينيت، إن "كارثة 7 أكتوبر وقعت نتيجة أن محور فيلادلفيا لم يكن بأيدي إسرائيل، وهذه المرة تصر إسرائيل على الاحتفاظ بهذه الحدود بأيديها".