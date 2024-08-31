القوَّات المسلَّحة اليمنيَّة: استهدفنا سفينةً "GROTON" في خليج عدن للمرَّة الثَّانية

صنعاء/ فلسطين أون لاين:

استهدفت القوات المسلحة اليمنية، سفينةَ GROTON في خليجِ عدن، وذلك لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة، وفق بيان صادر عن القوات اليمنية.

وأكدت القوات اليمنية في بيانها اليوم السبت، أن العملية العسكرية جاءت انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، وبمشاركة القواتُ البحريةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ والقوةُ الصاروخيةُ.

وأوضحت، أنَّها نَفذتِ العمليةَ القواتُ البحريةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ والقوةُ الصاروخيةُ وقدْ أدتِ العمليةُ إلى إصابةِ السفينةِ بشكلٍ دقيقٍ ومباشر.

وأشار البيان إلى، أنه هذا الاستهدافُ هو الثاني للسفينةِ بعدَ استهدافِها في الثالثِ من أغسطس الجاري.

وأضافت، أن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ نجاحَها في منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ في البحرِ الأحمرِ وكذلك فرضِ قرارِ حظرِ الملاحةِ في منطقةِ العملياتِ المعلنِ عنها على كافةِ السفنِ المرتبطةِ بالعدوِّ الإسرائيليِّ أوِ التي تتعاملُ معه بغضِّ النظرِ عن وجهتِها أوِ السفنِ التابعةِ لشركاتٍ لها علاقةٌ بهذا العدوِّ.

وفي ختام البيان، أكّدت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ استمرارَ عملياتِها البحريةِ في منطقةِ العملياتِ التابعةِ لها وكذلك استمرارَ إسنادِها للمقاومةِ الفلسطينيةِ الباسلةِ في قطاعِ غزةَ وفي الضفةِ الغربيةِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.