لماذا يتعمَّد الاحتلال استهداف طواقم المنظَّمات الدَّوليَّة بغزَّة؟ مرصد حقوقيّ يكشف

وكالات/ فلسطين أون لاين

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف بشكل مباشر قافلة تابعة لمنظمة "أنيرا"، وتسبب باستشهاد 4 من أعضاء فريق حماية محلي في قطاع غزة.

وقال المرصد الأورومتوسطي، اليوم السبت، إن توثيقه للاستهداف والتواصل مع ذوي الضحايا ومع أطراف ذات علاقة، أكد أن الضحايا جزء من فريق حماية متعاقد مع شركة (Move One) – ومقرها دبي وتمتلك فرعا لها في غزة، وهي الشركة المسؤولة عن النقل والتأمين لفريق "أنيرا".

وأضاف أن الضحايا الأربعة كان وجودهم في سياق مهمة عمل لتأمين القافلة، وليس كما ادعت قوات الاحتلال بأنهم مسلحون يحاولون سرقة قافلة مساعدات.

وأكد "الأورومتوسطي" أن الاستهداف الإسرائيلي المنهجي لعمال الإغاثة في قطاع غزة، وآخرهم متعاقدون مع "أنيرا"، يقوض تقديم المساعدات المنقذة للحياة، ويفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية في القطاع.

وقال إن "إسرائيل" تتعمد شن هجمات ضد العاملين في المجال الإنساني، سواء كانوا مواطنين فلسطينيين أو أجانب، على مدار أشهر حرب الإبادة الجماعية على غزة، وقتلت أكثر من 300 موظف إغاثة.

وشدد أن هذا الاستهداف الإسرائيلي لعمال الإغاثة يرتبط بتكريس التجويع ضد المدنيين الفلسطينيين، وإحداث الفوضى والفلتان الأمني في قطاع غزة.

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم مركبة باستهدافه عمال الإغاثة الإنسانية وعناصر تأمين توزيع الإمدادات الغذائية والصحية في قطاع غزة، على الرغم من أنه لا علاقة لهم بأي هياكل حكومية أو أمنية أو فصائلية.

واستهجن "الأورومتوسطي" محاولة منظمة "أنيرا" التنصل من مسؤوليتها، بادعاء أن هؤلاء الأربعة لم يتم التحقق منهم مسبقاً أو التنسيق معهم، رغم إقرارها بأنهم جزء من فريق الشركة الوسيطة.

وحمل جيش الاحتلال المسؤولية عن مقتل أعضاء فريق الحماية المحلي دون أي مبرر، في إطار استهداف أي شكل من أشكال الحماية والتأمين حتى لو كانت مدنية، سواء لقوافل المساعدات أو داخل المجتمع.

وطالب المجتمع الدولي بالتعبير عن "مواقف حاسمة وجدية والمطالبة بالتحقيق والمحاسبة على هذه الجريمة على غرار المواقف القوية بعد القصف الإسرائيلي لقافلة منظمة "وورلد سنترال كيتشن" (WCK) قبل أشهر.

المصدر / وكالات