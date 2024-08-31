حزب الله يهاجم ثكنتي "بيت هلل" و"برانيت" عبر سرب من المسيّرات الانقضاضية

وكالات/ فلسطين أون لاين

شنّت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - اليوم السبت، هجوماً جوياً عبر سرب من المسيّرات الانقضاضية، على مقرّ قيادة "كتيبة السهل" في ثكنة "بيت هلل" الإسرائيلية، مصيبةً أهدافها بدقة، كما استهدفت ثكنة "برانيت"، بالأسلحة الصاروخية، مصيبةً إياها بصورة مباشرة.‏

وأشارت المقاومة إلى أنّ هاتين العمليتين تأتيان رداً على اعتداءات الاحتلال على القرى اللبنانية الجنوبية والمنازل الآمنة، والحرائق الناتجة منها.

كذلك، استهدف حزب الله موقع "بركة ريشا"، ‏بالأسلحة المناسبة، محققاً إصابةً مباشرة.

وأكدت المقاومة أنّ عملياتها تأتي دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

وفي كيان الاحتلال، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انفجار طائرة مسيّرة في منطقة "كفار غلعادي"، في إصبع الجليل، مؤكدةً أنّ صفارات الإنذار دوّت في الجليل.

بالتوازي مع ذلك، تتواصل اعتداءات الاحتلال على القرى والبلدات في جنوبي لبنان، بحيث استهدفت غارة إسرائيلية بلدة مركبا وأطراف بلدة محيبيب، بينما استهدف القصف المدفعي بلدة عيتا الشعب.

يُذكر أنّ حزب الله استهدف موقع "المرج" الإسرائيلي، صباح السبت، بالأسلحة ‏الصاروخية، محققاً إصابةً مباشرةً فيه.‏

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انفجار طائرة مسيّرة في منطقة "كفار غلعادي"، في إصبع الجليل، مؤكدةً أنّ صفارات الإنذار دوّت في الجليل.

بالتوازي مع ذلك، تتواصل اعتداءات الاحتلال على القرى والبلدات في جنوبي لبنان، بحيث استهدفت غارة إسرائيلية بلدة مركبا وأطراف بلدة محيبيب، بينما استهدف القصف المدفعي بلدة عيتا الشعب.

يُذكر أنّ حزب الله استهدف موقع "المرج" الإسرائيلي، صباح السبت، بالأسلحة ‏الصاروخية، محققاً إصابةً مباشرةً فيه.‏