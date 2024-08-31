“ الأونروا ” تتَّهم "إسرائيل" بشراء إعلانات على "غوغل" للتَّشهير ومنع التَّبرُّع لها.. وحماس تدعو لفضح الاحتلال وأساليبه " الفاشيَّة "

غزة/ فلسطين أون لاين

أكّدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، أن تصعيد سلطات الاحتلال الصهيوني حملة التحريض ضد وكالة (الأونروا)، عبر شرائها إعلانات على منصة غوغل لوقف التبرع لها؛ هو سلوك إجرامي، يندرج ضمن سياسة الاحتلال الساعية لإنهاء دور الوكالة الإنساني والقانوني، وحرمان شعبنا الفلسطيني من حقه في الخدمات التي تقدمها، في ظل حملة الإبادة الوحشية التي يتعرّض لها.

وأضافت الحركة، في بيانٍ صحافي، أن حكومة الاحتلال تسعى إلى تعميق معاناة شعبنا الإنسانية، وشطب حقوقه السياسية والقانونية، بما فيها حقّه في العودة لأرضه ودياره التي هُجِرَ منها.

ودعت حركة حماس، المنظمات الإنسانية الدولية، ومؤسسات الأمم المتحدة وعلى رأسها الأونروا، التي تقف اليوم شاهداً على جرائم وإرهاب حكومة المتطرفين الصهاينة، إلى عدم الرضوخ لتهديدات وإجراءات الاحتلال، وفضح جرائمه وأساليبه الفاشية.

وفي وقت سابق، قال مفوض الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، السبت، إن حكومة "إسرائيل" تشتري إعلانات على منصة غوغل "للتشهير بالوكالة ومنع المستخدمين من التبرع لها".

وأضاف: "كجزء من حملتها لتقويض وتشويه سمعة الأونروا، قامت حكومة إسرائيل بشراء إعلانات على غوغل لمنع المستخدمين من تقديم التبرعات للوكالة والقيام بحملة تشهير ضدها".

وأكد لازاريني، في منشور على منصة إكس، أن "هذا لا يضر بسمعة الوكالة فحسب، بل والأهم من ذلك أنه يعرض حياة موظفينا للخطر".

وطالب مفوض الأونروا بـ"وجوب وقف الجهود المتعمدة لنشر المعلومات المضللة والتحقيق فيها".

وشدد على أن "نشر المعلومات المضللة والخاطئة لا يزال يستخدم سلاحاً في الحرب على غزة".

وأشار إلى أن "الشركات بما فيها منصات التواصل الاجتماعي، تواصل تحقيق الربح من خلال نشر المعلومات المضللة".

وأكد "الحاجة إلى مزيد من اللوائح لمكافحة التضليل وخطاب الكراهية" على تلك المنصات.

ولفت مفوض الوكالة الأممية إلى أن "الأونروا أكبر منظمة إنسانية تستجيب للأزمة في غزة".

وتعرضت الأونروا لهجوم إسرائيلي وتشويه ممنهج على خلفية مزاعم بأن عدداً من موظفيها شاركوا في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما دفع 18 دولة والاتحاد الأوروبي لتعليق تمويلها لها، لكن بعض تلك الجهات والدول تراجعت عن قراراتها وأفرجت عن تمويلات للوكالة عقب تحقيقات أممية أثبتت عدم صحة تلك المزاعم.

وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 134 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.