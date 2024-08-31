فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الأونروا" تتَّهم "إسرائيل" بشراء إعلانات على "غوغل" للتَّشهير ومنع التَّبرُّع لها.. وحماس تدعو لفضح الاحتلال وأساليبه " الفاشيَّة "

تقارير عبريَّة تفسِّر: تمسُّك نتنياهو بـ "فيلادلفيا".. بحث عن إنجاز أمِّ خدعة لإفشال المفاوضات؟

هل نجحت المقاومة بالضَّفَّة في احتواء "الصَّدمة الأولى" وذروة الهجوم الإسرائيليِّ ؟ خبير عسكريّ يوضِّح

استهداف قوافل المساعدات الدولية.. "جرائم" لثنيها عن ممارسة دورها الإغاثي

الصّحة بغزة: 89 شهيداً و 205 إصابات خلال الـ 48 ساعة الماضية

عاجزة أم متواطئة؟.. صحيفتان بريطانيتان تكشفان دور السُّلطة الفلسطينية خلال العدوان على الضّفة

قوات الاحتلال تعتقل 70 مواطنا من الضفة منذ الأربعاء

"الخدمة العامة" تعلن عن انطلاقة جديدة للخدمات الصحية في غزة

"صالح" خرج من وسط الحصار في غزة .. لأقوى الدوريات العربية

صحيفة أمريكية: مصْطلح "المنطقة الإنسانية" بغزة مات تمامًا

"الأونروا" تتَّهم "إسرائيل" بشراء إعلانات على "غوغل" للتَّشهير ومنع التَّبرُّع لها.. وحماس تدعو لفضح الاحتلال وأساليبه " الفاشيَّة "

31 اغسطس 2024 . الساعة 18:25 بتوقيت القدس
...
“ الأونروا ” تتَّهم "إسرائيل" بشراء إعلانات على "غوغل" للتَّشهير ومنع التَّبرُّع لها.. وحماس تدعو لفضح الاحتلال وأساليبه " الفاشيَّة "
غزة/ فلسطين أون لاين

أكّدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، أن تصعيد سلطات الاحتلال الصهيوني حملة التحريض ضد وكالة (الأونروا)، عبر شرائها إعلانات على منصة غوغل لوقف التبرع لها؛ هو سلوك إجرامي، يندرج ضمن سياسة الاحتلال الساعية لإنهاء دور الوكالة الإنساني والقانوني، وحرمان شعبنا الفلسطيني من حقه في الخدمات التي تقدمها، في ظل حملة الإبادة الوحشية التي يتعرّض لها.

وأضافت الحركة، في بيانٍ صحافي، أن حكومة الاحتلال تسعى إلى تعميق معاناة شعبنا الإنسانية، وشطب حقوقه السياسية والقانونية، بما فيها حقّه في العودة لأرضه ودياره التي هُجِرَ منها.

ودعت حركة حماس، المنظمات الإنسانية الدولية، ومؤسسات الأمم المتحدة وعلى رأسها الأونروا، التي تقف اليوم شاهداً على جرائم وإرهاب حكومة المتطرفين الصهاينة، إلى عدم الرضوخ لتهديدات وإجراءات الاحتلال، وفضح جرائمه وأساليبه الفاشية.

وفي وقت سابق، قال مفوض الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، السبت، إن حكومة "إسرائيل" تشتري إعلانات على منصة غوغل "للتشهير بالوكالة ومنع المستخدمين من التبرع لها".

وأضاف: "كجزء من حملتها لتقويض وتشويه سمعة الأونروا، قامت حكومة إسرائيل بشراء إعلانات على غوغل لمنع المستخدمين من تقديم التبرعات للوكالة والقيام بحملة تشهير ضدها".

وأكد لازاريني، في منشور على منصة إكس، أن "هذا لا يضر بسمعة الوكالة فحسب، بل والأهم من ذلك أنه يعرض حياة موظفينا للخطر".

وطالب مفوض الأونروا بـ"وجوب وقف الجهود المتعمدة لنشر المعلومات المضللة والتحقيق فيها".

وشدد على أن "نشر المعلومات المضللة والخاطئة لا يزال يستخدم سلاحاً في الحرب على غزة".

وأشار إلى أن "الشركات بما فيها منصات التواصل الاجتماعي، تواصل تحقيق الربح من خلال نشر المعلومات المضللة".

وأكد "الحاجة إلى مزيد من اللوائح لمكافحة التضليل وخطاب الكراهية" على تلك المنصات.

ولفت مفوض الوكالة الأممية إلى أن "الأونروا أكبر منظمة إنسانية تستجيب للأزمة في غزة".

وتعرضت الأونروا لهجوم إسرائيلي وتشويه ممنهج على خلفية مزاعم بأن عدداً من موظفيها شاركوا في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما دفع 18 دولة والاتحاد الأوروبي لتعليق تمويلها لها، لكن بعض تلك الجهات والدول تراجعت عن قراراتها وأفرجت عن تمويلات للوكالة عقب تحقيقات أممية أثبتت عدم صحة تلك المزاعم.

وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 134 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

 

 

#حماس #غزة #الاحتلال #الأونروا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة