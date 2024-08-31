قوات الاحتلال تعتقل 70 مواطنا من الضفة منذ الأربعاء

اعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلي 70 مواطنا خلال عمليته العسكرية التي ينفذها منذ الأربعاء الماضي، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك السبت، إن "عدد المعتقلين منذ بدء العملية العسكرية التي أعلن عنها الاحتلال في الضفة صباح الأربعاء الماضي بلغت نحو 70 مواطنا".

وفجر الأربعاء، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي "عملية عسكرية" شمال الضفة تعد "الأوسع" منذ عام 2002.

واقتحمت قوات كبيرة مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما ومخيم الفارعة قرب طوباس، قبل أن تنسحب فجر الخميس من مخيم الفارعة، ومساء اليوم نفسه من طولكرم.

وأوضح بيان هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت يوم أمس (الجمعة) واليوم السبت 22 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم صحفي وسيدة، إضافة إلى أطفال وأسرى سابقين.

وذكر البيان إلى أن هذه البيانات "تشمل الحالات التي تم التأكد منها، مع استمرار العملية العسكرية في محافظة جنين، واقتحام مناطق مختلفة أخرى في الضفة".

ووفق بيان المؤسستين، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي "اعتقل أكثر من 10 آلاف و300 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا" في غزة.

ومساء الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "ارتفاع عدد الشهداء في شمالي الضفة منذ فجر الأربعاء إلى 20 بعد مقتل مسن فلسطيني في الحي الشرقي من جنين".

المصدر / فلسطين أون لاين