صحيفة أمريكية: مصْطلح "المنطقة الإنسانية" بغزة مات تمامًا

غزة - فلسطين أون لاين

قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، جورجيوس بيتروبولوس، إن مصطلح "المنطقة الإنسانية" الذي أطلقته قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على بعض المناطق في غزة قد مات تمامًا، بعدما أصبح في مرمى قصف الاحتلال المتواصل.

وقال بيتروبولوس لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن " ما يسمى بالمناطق الإنسانية لم تكن محمية بالكامل من الهجمات الإسرائيلية، ولم تُجهز لزيادة تدفق المساعدات، وكان حجمها وشكلها يتغيران باستمرار".

وفي السياق نفسه، أكدت منظمات إنسانية في أوروبا والولايات المتحدة تعمل على مكافحة أزمة الجوع في غزة، أن حساباتها المصرفية أُغلقت، وجُمدت معاملاتها من دون معرفة السبب منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتصاعدت جرائم الاحتلال الإسرائيلي في المناطق التي صنفها على أنها مناطق "آمنة" ومناطق "خدمات إنسانية" كما ادّعى، بعدما طلب من النازحين والمواطنين التوجه إليها.

وشهدت الآونة الأخيرة ارتكاب مجازر في المناطق التي صنفها على أنها "آمنة" وفي مدارس الإيواء المكتظة بآلاف النّازحين.

ونسفت مجازر الاحتلال في مناطق تُسمّى بـ"الآمنة" كل الادعاءات التي روجها عن مناطق الخدمات الإنسانية والتي حاول وفق حقوقيين خداع العالم وتجميل صورته، وكشفت هذه الجرائم عن مزيد من دموية الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة: إن "جيش الاحتلال يركز بشكل كبير على إيقاع أكبر قدر ممكن من الشهداء والضحايا عبر استهداف مراكز الإيواء ومناطق المواصي".

وأضاف الثوابتة، أن الاحتلال ومن ضمن أهدافه غير المعلنة هي الإبادة الجماعية "فنتحدث عن أكثر من 150 ألف ضحية من شهداء ومصابين ومفقودين ومعتقلين بالتالي يهدف إلى تحقيق مبدأ جريمة الإبادة الجماعية".



