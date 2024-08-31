قتال عنيف في جنين.. ومصدر بالقسام يؤكد: أعددنا أنفسنا لأيام طويلة من الاشتباك

قالت مصادر محلية وإعلامية عبرية إن قتالا عنيفا يدور منذ صباح اليوم السبت في محاور التقدم والتوغل لجيش الاحتلال في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وذكر موقع والا العبري إن القتال العنيف الجاري بين المقاومة في جنين وجيش الاحتلال يأتي بعد ساعات من العمليات التي وقعت الليلة في غوش عتصيون والتي أُصيب خلالها عدة إسرائيليين بدرجات متفاوتة.

وعقّب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي على ذلك بالقول: "نقوم بحملة في جنين بهدف إحباط عمليات إرهابية مثل التي وقعت في منطقة عتصيون".

رسالة للعدو

وفي السياق قال مصدر قيادي بكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إن ما نفذه المجاهدون بحي الدمج رسالة للعدو بأن عدوانه على جنين ستكون له تبعات قاسية.

وطمأن المصدر القيادي في تصريحات للجزيرة شعبنا بأن المقاومة بكل تشكيلاتها بالضفة في أفضل مراحل التنسيق والتكامل بينها.

وشدد على أن كتائب القسام وفصائل المقاومة أعدت نفسها لأيام طويلة من المواجهة والاشتباك مع الاحتلال.

وأضاف المصدر: المجاهدون أعادوا توزيع وحداتهم في شمال الضفة بما يفشل العملية العسكرية الإسرائيلية.

وأعلنت مصادر عبرية اليوم عن مقتل جندي إسرائيلي في اشتباكات مدينة جنين، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

المصدر / فلسطين أون لاين